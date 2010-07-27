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TÃ¼rk Mucitâ€™ten mÃ¼thiÅŸ buluÅŸ!

27.07.2010 - 17:07 | Son GÃ¼ncelleme:

TÃ¼rk Mucit Birol Evcitâ€™ten cep telefonu olanlarÄ± sevindirecek buluÅŸ.

DoÄŸubank piyasasÄ±nda Chipmaster Birol adÄ±yla Ã¼n salan Birol Evcit geliÅŸtirdiÄŸi bir Ã§ip ileÂ  Ã¶nemli bir buluÅŸa imza attÄ±. Birol Evcitâ€™in cep telefonunun iÃ§ine yerleÅŸtirdiÄŸi bu Ã§ip, ev telefonu tarifesi Ã¼zerinden konuÅŸturuyor ve iletiÅŸimde %70'lere varan tasarruf saÄŸlÄ±yor.

Son dÃ¶nemde cep telefonu operatÃ¶rlerinin her yÃ¶ne oldukÃ§a indirimli kampanyalar sunmasÄ±na raÄŸmen, bir tÃ¼rlÃ¼ cebimizi rahatlatacak uygun bir tarifenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Chipmaster Birol, bu konuda bir ÅŸeyler yapmak ihtiyacÄ± hissettiÄŸini ve yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. En nihayetinde baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¼rÃ¼n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten Ã§ekinmeyen Evcit, bu Ã§ip ile herkesi tasarruflu olmaya, ceplerindeki paranÄ±n kÄ±ymetini bilmeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. Bir de sloganÄ± var: Chipmaster Birol, TaktÄ±r Chipi Mutlu Ol!

Ã‡ocukluÄŸundan beri elektrik-elektronik konularÄ±na meraklÄ± olan Evcit, Ã¶zellikle oyun konsollarÄ±na taktÄ±ÄŸÄ± Ã§iplerle bu piyasada haklÄ± bir Ã¼n kazanmÄ±ÅŸ nev-i ÅŸahsÄ±na mÃ¼nhasÄ±r bir kiÅŸi. Yeni Ã§Ä±kan oyun konsollarÄ±nÄ±n ekstra gÃ¼venlik Ã¶nlemlerine raÄŸmen, baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar gerÃ§ekleÅŸtiren Chipmaster Birol ve ekibi artÄ±k kamuoyunun genel problemlerine Ã§Ã¶zÃ¼m bularak daha geniÅŸ tabanlÄ± projelere imza atmak istediklerini sÃ¶ylediler. Kendisine ait kiÅŸisel sitesinde son buluÅŸu ile ilgili detaylÄ± bilgileri, kendisinin bilinmeyen yÃ¶nlerini ve diÄŸer buluÅŸlarÄ±ndan Ã¶rnekler veren Chipmaster Birol esprili kiÅŸiliÄŸi ile de dikkat Ã§ekiyor. Ã–rneÄŸin televizyon yapÄ±mlarÄ±ndaki sigara mozaiklemesine karÅŸÄ± kendinden mozaikli sigara kalÄ±bÄ±nÄ± geliÅŸtiren Evcit, her nefeste Ã¶mrÃ¼nÃ¼zden ne kadar eksildiÄŸini gÃ¶steren dijital aÄŸÄ±zlÄ±k gibi eÄŸlenceli ama etkili iÅŸlere de imzasÄ±nÄ± atÄ±yor.

Son buluÅŸu ile herkesin daha yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Chipmaster Birol bu yÄ±l 9.su Tayvan'da dÃ¼zenlenen Chip&Chips fuarÄ±nda jÃ¼ri Ã¶zel Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan Chipmaster Birol ev telefonu ucuzluÄŸunu cep telefonunun her yerde kullanÄ±labilmesi avantajÄ±yla birleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in de fuarÄ±n gÃ¶zde isimlerinden biriydi.

Chipmaster Birol'a ulaÅŸmak iÃ§in chipmasterbirol.com adresini ziyaret edebilirsiniz.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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