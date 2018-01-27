Türk modacıya İngiliz ortak

Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan’ın yüzde 20 hissesini devraldı. Chalayan aldığı yatırım ile başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artmasına odaklanacak. Chalayan’ın kurucusu Hüseyin Çağlayan, “Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. İnovatif yollarla büyüyeceğiz” dedi. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Prestijli bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Chalayan, gelişiminde kritik bir seviyeye gelmişti. Markayı bir sonraki aşamayı taşımak için doğru zaman olduğuna inandık” diye konuştu. Chalayan markasının kurucusu Hüseyin Çağlayan ise “Centricus ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük onur duydum. Bu sayede inovatif yollarla büyüyerek yeni pazarlara gireceğiz. Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak” dedi.