Türk mobil uygulaması Papillon yeniden yayında!

Yalçın Özdemir ve beraberindeki bir grup geliştirici tarafından hazırlanan Papillon isimli uygulama geçtiğimiz günlerde Google'ın uygulama mağazası Google Play Store'dan sebep belirtilmeksizin kaldırılmış ve kullanıcılar bu gelişmeye bir anlam verememişti. Bu olayın ardından çeşitli sosyal medya platformlarında kampanyalar başlatıldı. Anlaşılan bu kampanyalar Google’ın bu işten sıyrılamayacağını düşünmesine sebep olacak ki uygulama yeniden Google Play Store’a eklendi.

Soru cevap konseptini güzel bir şekilde bir araya getirerek sosyal medyayı bilgi paylaşımı olarak kullanmayı hedefleyen Papillon, App Store ve Play Store’da kısa sürede herkesin beğenisi kazanmıştı. Google’ın Papillon’un çıkış yapmasından yaklaşık 1 ay sonra duyurduğu Selfie-style answers uygulaması, Türk uygulamasıyla benzer özellikler taşıyordu. Google’da kısa süre içerisinde herhangi bir sebep sunmadan uygulamayı kaldırarak bir nevi uygulamayı çaldığını doğruladı.