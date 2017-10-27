Türk misafirin kafasına Arturo Vidal mı vurdu

BAYERN Münih’li futbolcu Vidal’ın başı gece kulübünde karıştığı kavga yüzünden belaya girdi. Bild gazetesinin haberine göre Vidal, arkadaşları ve kardeşiyle birlikte eğlenirken, bir anda masadaki bardakları ve şişeleri yere fırlattı. Çevredekilerini rahatsız etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Vidal’ı ve yanındakileri sakin olmaları konusunda uyardı. Bu sırada gruptan birisi, şişesi 515 euroya satılan Grey Gosse marka votka şişesiyle, yan tarafta bulunan bir Türkün kafasına vurdu. Adı açıklanmayan Türk yaralandı. Saldırıyı Vidal’in de aralarında bulunduğu gruptan kimin yaptığı henüz belirlenemedi. Yaralı Türk polise suç duyurusunda bulundu. Polis kimliği belirsiz saldırgan hakkında soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde Vidal’in de ifadesine başvurulacak.