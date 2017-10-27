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    Türk misafirin kafasına Arturo Vidal mı vurdu

    BERLİN
    27.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Arturo Vidal’ın de diskotekte karıştığı kavgada adı açıklanmayan bir Türk kafasından yaralandı. Yaralı Türk’ün şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. İfadesi alınacaklar arasında ünlü futbolcu da var.

    BAYERN Münih’li futbolcu Vidal’ın başı gece kulübünde karıştığı kavga yüzünden belaya girdi. Bild gazetesinin haberine göre Vidal, arkadaşları ve kardeşiyle birlikte eğlenirken, bir anda masadaki bardakları ve şişeleri yere fırlattı. Çevredekilerini rahatsız etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Vidal’ı ve yanındakileri sakin olmaları konusunda uyardı. Bu sırada gruptan birisi, şişesi 515 euroya satılan Grey Gosse marka votka şişesiyle, yan tarafta bulunan bir Türkün kafasına vurdu. Adı açıklanmayan Türk yaralandı. Saldırıyı Vidal’in de aralarında bulunduğu gruptan kimin yaptığı henüz belirlenemedi. Yaralı Türk polise suç duyurusunda bulundu. Polis kimliği belirsiz saldırgan hakkında soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde Vidal’in de ifadesine başvurulacak.

    Etiketler: Arturo Vidal , diskotek
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