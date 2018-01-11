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Türk Metal'den MESS'e bir ret daha geldi

Hacer BOYACIOĞLU / ANKARA
11.01.2018 - 22:39 | Son Güncelleme:

Toplam 117 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde, işveren tarafı Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) teklifini yüzde 6.4 olarak revize etti. Masada anlaşma sağlanmazken, Türk-Metal bugün örgütlü olduğu illerde basın açıklamasına hazırlanıyor. Eylül ayından bu yana devam eden toplu sözleşme süreci aralarında Renault, Tofaş, Ford, Arçelik, Mercedes, Man gibi Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarının bulunduğu 251 işyerini yakından ilgilendiriyor.

‘İKİ KATI ZAM BİZİ KESMEZ’
İşverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile, işçileri temsil eden Türk Metal Sendikası dün uzunca bir aradan sonra bir kez daha bir araya geldi. Görüşmelerin başlangıcında MESS yeni dönem için yüzde 3.2 zam teklif etmiş, Türk Metal ise yüzde 38.2 zam talebi ile masaya oturmuştu. Arabuluculuktan da sonuç alınamamasının ardından, MESS’in daveti ile dünkü görüşme yapıldı.

Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak, MESS’in zammın yanı sıra sosyal yardımlarda da yüzde 12.8 artış yapılmasını teklif ettiğini söylerken, “Tekliflerini ikiye katladılar. Ancak öngörülen artış metal işçisi için çok düşük. Bu rakamlar bizi kesmez. Yarın (bugün) yapacağımız basın açıklamalarıyla bir kez daha derdimizi anlatacağız” diye konuştu.

EYLEM TAKVİMİ AÇIKLADILAR
Hafta başında da Türk Metal Başkanlar Kurulu da toplanmış ve bir dizi eylem kararı açıklamıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk Metal Sendikası üyeleri için artık bıçağın kemiğe dayandığı belirtilmiş ve şu ifadelere yer verilmişti: “Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır.

Sendikamız bu amaçla bugüne kadar sürdürdüğü direnişini ve eylemlerini işyerlerinde ve kent meydanlarında artırarak sürdürecektir. Bu amaçla, önümüzdeki süreçte, işyerlerimizin bulunduğu kentlerde, meydanlarda kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır.

Bu eylemlerden sonuç alınamaması halinde, sürecin alınacak grev kararıyla devam edeceğini açıklayan Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesini bir an önce masa başında bitirmek amacındadır.”

Etiketler: gazetehaberleri
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