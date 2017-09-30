Türk mermercileri İtalya’ya çıkarma yaptı

Tüm dünyadan 1670 katılımcının ürünlerini sergilediği fuara, Türkiye’den 130 firma katıldı. Bu yıl 52. kez kapılarını açan fuara sekizinci kez İstanbul Maden İhracatçılar Birliği tarafından milli katılım yapıldı. 80 bin 500 metrekare alana kurulan dünyadaki en büyük mermer fuarına Türkiye’den 63 milli katılım, 67 bireysel 17 ürün geliştirme (URGE) projesi ile katılım oldu. Geçtiğimiz dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektörün başkansız kalmasına rağmen İtalya’daki Verona Mermer Teknolojileri Fuarı’nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarla çok verimli iş görüşmeleri yaptıklarını anlattı. Çevik, sektörün yolunda emin adımlarla ilerleyebilmesi için bir an önce herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.