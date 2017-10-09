Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Türk markaların yurtdışı atağı sürüyor

Türk markaların yurtdışı atağı sürüyor

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 23:45 | Son Güncelleme:

EV tekstilinin önde gelen markalarından Cottonbox, yurtdışında atağa kalktı.

23 ülkede olan satış noktası ağına Rusya Krasnador’u da eklediklerini anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Yurtiçinde 450 mağaza ve 23 ülkede, ülke distribütörleri vasıtası ile 150’nin üzerinde satış noktasıyla sektörde iddialı bir konuma geldik” dedi. 2016 yılında 12 milyon dolar ciroya ulaştıklarını anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Uluslararası arenada yabancı markaların tedarikçisi değil, kendi markamızla yer almamız gerektiğinin farkındayız. Bu amaçla çıktığımız 2017 yolculuğumuzun ilk yarısında 2016 cirolarını yakalamış durumdayız. Mevcut pazarlarımızda gösterdiğimiz büyüme ile birlikte, Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi pazarları da ihracat ağımıza eklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , Cottonbox , Krasnador
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri