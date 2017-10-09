Türk markaların yurtdışı atağı sürüyor

23 ülkede olan satış noktası ağına Rusya Krasnador’u da eklediklerini anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Yurtiçinde 450 mağaza ve 23 ülkede, ülke distribütörleri vasıtası ile 150’nin üzerinde satış noktasıyla sektörde iddialı bir konuma geldik” dedi. 2016 yılında 12 milyon dolar ciroya ulaştıklarını anlatan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Uluslararası arenada yabancı markaların tedarikçisi değil, kendi markamızla yer almamız gerektiğinin farkındayız. Bu amaçla çıktığımız 2017 yolculuğumuzun ilk yarısında 2016 cirolarını yakalamış durumdayız. Mevcut pazarlarımızda gösterdiğimiz büyüme ile birlikte, Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi pazarları da ihracat ağımıza eklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.