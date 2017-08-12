Türk malını dünyaya tanıtacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi için faaliyet gösterecek.

Türki̇ye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri̇ Hakkında Yönetmeli̇k, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTG, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısıyla ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesine çalışacak.

TTG'nin gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB (güvertede teslime kadarki masraflar) bedelinin on binde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından sağlanacak.

Yıllık bütçenin en fazla yüzde 20'si sektörel tanıtım projelerine tahsis edilecek.