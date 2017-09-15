Türk Malı ne zaman başlayacak? İşte Türk Malı’nın yeni kadrosu

Türk Malı dizisinin yayın tarihi yeni fragmanla duyuruldu. Şafak Sezer'in can verdiği Erman Kuzu karakterinin başından geçen komik olayların ele alan aile komedisi Türk Malı yenilenen kadrosuyla 20 Eylül Çarşamba akşamından itibaren ekranlarda olacak. İşte dizinin yeni ismi Hamdi Alkan’ın ilk kez göründüğü Türk Malı yeni sezon ilk bölüm fragmanı!
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Evdeki çamaşır makinesi bozulunca; Erman, servis çağırmayı reddedip, makineyi kendisi tamir etmeye kalkışıyor. Ancak, kafası makinenin içindeyken, birden makine çalışmaya başlayınca, başı da makine ile birlikte uzun bir süre dönmek durumunda kalıyor. Erman’ı makineden kurtardıklarında; tüm asabi, sinirli, maço karekterinden arınmış, efendi, çağdaş, modern kafalı bir Erman ortaya çıkıyor. Modern Erman Kuzu, en başta Bakiye ve çocukların çok hoşuna gitse de; Şehnaz’ın evi ele geçirmek için eve bir “mürebbiye” getirmesi üzerine; bu defa eski Erman’a ihtiyaç doğuyor.
Bakiye ve Çocuklar, eski Erman’ı geri getirebilmek için her yolu denemeye başlıyorlar. Bu sırada, yan komşular Bahattin ve Şaduman çiftinin de “kedi-fare kovalamacası” şeklinde süren evliliklerinde, yine komedi ve macera tavan yapıyor. Bahattin, Valeri’nin, Türkiye’de oturma izni süresinin dolmak üzere olduğunu öğrenince; Valeri, Türk vatandaşı olabilsin diye Rıfkı ile Valeri arasında formalite evlilik yapmaya karar veriyor. Ancak, Valeri’nin gerçekten de Rıfkı’ya karşı bir şeyler hissettiği ve gerçekten Rıfkı ile evlenmek istediği ortaya çıkınca, bir kez daha Bahattin’in planı elinde patlamış oluyor.
Diğer yan evin genç komşuları Onur ve Deren çifti de, Erman ve Bakiye’yi yeniden sevgili yapabilmek için, onlara “çift terapisi” uygulamaya karar veriyorlar. Ancak, modern Erman ve Bakiye’nin medeni ve mantıklı duruşları karşısında, kendi evlilikleri çatırdama noktasına geliyor ve onların da Kuzular’ı evlerinden uzak tutma planları bir kez daha hüsranla sonuçlanıyor.
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