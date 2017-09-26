Türk Malı dizisi final kararı aldı... Türk Malı final bölümü fragmanı yayınlandı

Ekranların eğlenceli ve komik dizisi Türk Malı yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak. Dizinin final bölümünde Erman, Eymen'den aldığı mali destekle, sitenin karşısındaki mahallede bir dükkan tutup, "hakiki halk köftecisi" açar. İşte, Türk Malı final fragmanı.

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK

Amca oğlu Eymen'in eve dönüşünden sonra, evdeki bütün dengeler değişmiştir.



Erman, Eymen'den aldığı mali destekle, sitenin karşısındaki mahallede bir dükkan tutup, "hakiki halk köftecisi" açar.



Ve böylece, Erman ile karşı dükkan komşusu, Bakiye'nin eski nişanlısı, üçkağıtçı emlakçı Korkut arasındaki mücadele daha da kızışmış olur.



Bakiye, bir yandan Erman adına çok mutlu olurken; diğer yandan da, Erman'ın dükkanına her geldiğinde Korkut'un yüzünü görecek olmaktan dolayı çok mutsuzdur.





Bakiye'nin üzüntüsünü gören Erman, o'nu eve, yeğenlerinin yanına geri gönderir ve bir daha dükkana gelmemesini ister.



Ancak, Erman ile Bakiye'nin arasını yaparak, onları bir an önce evlendirmeyi planlayan Eymen için bu durum hiç iyi değildir. Eymen, Bakiye'nin dadılığı bırakıp, Erman'ın yanında çalışmasını istemektedir.



Yan komşular Mübarek ve ailesi cephesinde de, işler giderek karışmaktadır. Babasından habersiz Onur ve Deren'in kardeşi Eren ile evlenmiş olan Zeyno, gizli damadını babasının gözüne sokup, o'nu babasının gözünde ideal damat haline getirebilmek için yeni planlar yapar; Eren'e içerden babasının "bir damat adayında görmek istediği şeylerle" ilgili bir liste verir. Eren, ablası Deren ve eniştesi Onur'la birlikte, listedeki şartları yerine getirmeye çalıştıkça, talihsizlik yakalarını bırakmaz ve ortaya çok komik durumlar çıkar.