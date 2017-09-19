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Türk Malı 7. bölüm fragmanı yayınlandı... Mehmet Ali Erbil ayrıldı mı?

Türk Malı dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Türk Malı yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Yeni bölümde zengin amca oğlu Eymen'in sosyetik sitesinde yaşamaktan artık çok sıkılan Erman Kuzu, sitenin tam karşısındaki mahalleyi keşfediyor. Öte yandan Mehmet Ali Erbil'in diziden çıkıp çıkmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Türk Malı yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 17:57

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen komedi dizisi Türk Malı yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Türk Malı yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin takipçileri Mehmet Ali Erbil'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyorlardı. Mehmet Ali Erbil hakkındaki gelişmeler belli oldu. İşte, Türk Malı yeni bölüm fragmanı.

MEHMET ALİ ERBİL AYRILDI MI?

UçanKuş TV’nin haberine göre, Mehmet Ali Erbil çekimler sırasında bir asistan kıza Instagram üzerinden mesaj atmaya başladı. Ancak Erbil, bu mesajlarına bir türlü karşılık alamadı.

Mehmet Ali Erbil, bunun üzerine dizi yöneticilerine gidip “Bu kızı işten kovun” dedi.

Ancak yapım şirketi asistanı işten çıkaramayacaklarını söyledi.

Süreç Film yöneticileri Star Tv yetkililerinine durumu aktardılar. Bu gelişmenin ardından yapım şirketi, apar topar Mehmet Ali Erbil’in işine son verdi. . Erbil’in yerine gelen isim ise Hamdi Alkan oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Zengin amca oğlu Eymen'in sosyetik sitesinde yaşamaktan artık çok sıkılan Erman Kuzu, sitenin tam karşısındaki mahalleyi keşfeder. 

Burası, sosyetik site hayatının zıttı olacak bir şekilde, hala komşuluk ilişkilerinin çok sıcak olduğu, bakkalıyla, manavıyla, kasabıyla, köy meydanındaki kahvehanesi ile tipik bir eski İstanbul mahallesidir. 

Ancak bu mahalle Bakiye adına sırlarla dolu bir yerdir; çünkü Bakiye bu mahallede doğup büyümüştür ve hayatının en büyük aşk ihanetini de bu mahallede yaşamıştır. 

Dizimizin yeni karakterlerinden olan Korkut (Ayhan Taş) mahallenin üç kağıtçı, dalavereci ve hayatı yalan emlakçısıdır. Korkut, uzun yıllar önce Bakiye'yi nikahtan iki gün önce terkedip, gidip Bakiye'nin amcasının kızıyla evlenmiştir.

İşte bu yüzden Bakiye, Korkut'dan nefret etmektedir ve sırf Korkut'un yüzünü görmemek için yıllardır bu mahalleye uğramamıştır.

Ama Erman mahalleyi keşfedip, orda vakit geçirmeye başlayınca; Bakiye de, mecburen Korkut'la karşılaşmak zorunda kalır ve unuttuğu eski kötü anılarını ve çektiği büyük ihanet acılarını tekrar hatırlar.

Korkut, Bakiye'yi yeniden mahallede gördüğü için çok mutludur. Bakiye'nin yanında gördüğü Erman'ı, mafyanın uzun zamandır aradığı Eymen Kuzu zanneder. Birileri Eymen'in yerini ihbar edene büyük ödül verecektir. Korkut, Erman'a bir oyun oynar ve o'nu bayıltıp, başına bir çuval geçirerek, Eymen'in peşindeki adamlara teslim eder.



Gerçek ortaya çıkıp da, aslında yanlış adamı kaçırdığını öğrendiğinde işler iyice karışır ve en önemlisi Korkut'un ardık Erman Kuzu adında bir düşmanı vardır.

Dizimizin diğer yeni karakterleri Mübarek(Hamdi Alkan) ve ailesi de, Bahattin ve Şaduman'ın Bodrum'a taşınmalarından sonra boşalan eve taşınıp, Kuzular'a komşu olurlar.

Mübarek, aslen Antakya asıllı, ailesine çok düşkün, çok muhafazakar bir adamdır. Güzel kızı uzun yıllar Amerika'da okumuştur ve artık Türkiye'ye babasının dizinin dibine dönmüştür. Mübarek'in en büyük kabusu, güzel kızı Zeyno'un artık evlenme çağına gelmiş olmasıdır. Mübarek, en az 4-5 sene kızını kimselere vermeyip, şirkette yanına başkan yardımcısı yapmayı planlamaktadır. Ama Zeyno'nun da bu konuda bazı sırları vardır. Çünkü Zeyno, Amerika'dayken babasından habersiz bir evlilik yapmıştır ve Türkiye'ye dönünce de bunu babasından gizlemeye devam eder. 

Çünkü önce, kocasını babasının gözüne sokup o'nu sevmesini sağlamak zorundadır.

Son Güncelleme : 19.09.2017 - 17:57
Etiketler: türk malı , türk malı 7. bölüm fragmanı , dizifragman , mehmet ali erbil
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