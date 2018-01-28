Türk mahkemesinde Fransız yasasıyla boşanma

Fransız vatandaşı oldukları için 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Yasası’nın 13. maddesi uyarınca Fransız yasasına göre boşanmak istediler. S.P., aylık 500 Euro müşterek çocuk için iştirak nafakası, kendisi için 500 Euro yoksulluk nafakası ile 50 bin Euro maddi-manevi tazminat istedi. Karşı dava açan ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyen P.E. de aylık 500 Euro iştirak nafakası ve 150 bin Euro maddi-manevi tazminat istedi.

ERKEK EŞE TAZMİNAT

İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hâkimi Ziya Bülent Öner, tarafların ikisinin de Fransız vatandaşı olması nedeniyle 5718 sayılı Kanun’a dayalı olarak Fransız Cumhuriyeti Medeni Yasası’nın hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Tarafların Türkçe bilmedikleri için tercüman eşliğinde beyanlarının alındığını kararında açıklayan Hâkim Ziya Bülent Öner, “Fransız Medeni Yasası’na göre eşlerin en az 2 yıldan beri ayrı yaşamaları halinde evlilik birliğinin son bulduğu kabul edilmiştir. Taraflar da 10 yıldan daha uzun bir süredir ayrı yaşamaktadırlar. Fransız yasasına göre 2 yıldan daha uzun süre ayrı yaşayan çiftin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar vermek gerekmiştir. Davacı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması ve kusuru nedeniyle kocanın maddi-manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 5 bin Euro tazminatın erkeğe ödemesine ve tarafların boşanmalarına karar verilmiştir” dedi.

Boşananların Fransız olması ve milli paralarının da Euro olması nedeniyle tazminat Euro üzerinden ödenecek.

O KANUN DİYOR Kİ

5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Yasası...

MADDE 13 – (1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabidir.

(2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır.

(3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.