Türk kökenli seçmen sayısı 720 bin

ALMANYA’da 24 Eylül’de parlamento seçimleri yapılacak. Federal Seçim Kurulu Başkanı Dieter Sarreither, Berlin’de yaptığı açıklamada, genel seçime katılacak olan münferit seçmen gruplarının kökenlerine ilişkin istatistiki saptamada bulunmanın zor olduğunu, ancak 720 bine yakın Türk kökenli Alman vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğundan yola çıktıklarını belirtti.

Buna göre Almanya’daki toplam 61.5 milyon seçmenin yüzde birinden biraz fazlasını Türk kökenliler oluşturuyor. Hesaplama Federal İstatistik Dairesi’nin 2016 yılındaki Mikrozensus adlı araştırmasını temel alıyor. Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenli arasında bulunan 18 yaş altındaki kişiler, Alman vatandaşlığı olmayanlar ve ölüm vakaları nedeniyle istatistiki kayıtlardan düşenler bu hesaplamanın dışında bırakılıyor.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk kökenli Alman vatandaşlarına, Almanya genel seçiminde Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Yeşiller partisini seçmemeleri çağrısı yapmış ve bunları “Türkiye düşmanı” partiler olarak nitelendirmişti.