Türk kökenli seçmen kime oy veriyor

24 Eylül’de seçime gidecek Almanya’da 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. Göçmen gruplar üzerinde uzman Data4U adlı düşünce araştırma kuruluşu, Almanya’da 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmen bulunduğundan yola çıkıyor. Ancak toplam 61 milyon 500 bin seçmen arasında bu küçük bir oran olarak görülüyor. Data4U’nun tahminlerine göre, 2018’den itibaren 55 bini ilk kez oy kullanacak Türkiye kökenli seçmen beklenirken, 25 bin de yeni vatandaş olmuş Türkiye kökenli seçmen olması bekleniyor. 2030 yılına kadar Türkiye kökenli seçmen sayısının 2 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENİN EĞİLİMİ NEDİR?

Göç ve Entegrasyon İçin Alman Vakıfları Danışma Kurulu’nun (SVR) kasım 2016 tarihli bir analizine göre, “Almanya’daki Türkiye kökenli seçmenler, daha çok sol partilere eğilim gösteriyor.” Türk kökenlilerin Sosyal Demokratlara yöneliminin de stabil olduğu kaydediliyor.

Data4U’nun yöneticisi Umut Karakaş da “Türk kökenliler sadık birer Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçmeni” diyor. Sosyal Demokratların Türk işçilerin Almanya’ya gelmesi girişimiyle bağlantılı olduğunu söyleyen Karakaş, Hıristiyan Birlik partilerine ise öncü kültür tartışmaları ya da çifte vatandaşlığı reddetmesi nedeniyle eleştirel yaklaşıldığını belirtti.

2013 YILINDAKİ SEÇİMDE PART TERCİHLERİ

Data4U’nun anketine göre, 2013 yılında Türk kökenlilerin yüzde 64’ü SPD’ye oy verdi. İkinci sırayı ise yüzde 12 ile Yeşiller ve Sol Parti paylaştı. Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise sadece yüzde 7 oranında oy alabildi. Türkiye kökenlilerin seçimlere katılım oranı yüzde 71.5’ti.

HANG PARTİLERDE TÜRKİYE KÖKENLİ MİLLETVEKİLİ VAR?

Şu anda Türkiye kökenli 11 milletvekili Meclis’te. Bunlardan 5’i SPD’li. Yeşiller Partisi’nde ise aralarında Cem Özdemir’in de bulunduğu 3 Türkiye kökenli milletvekili görev yapıyor. Sol Parti’de 2 milletvekili yer alırken Hıristiyan Birlik Partileri bünyesinde ise Cemile Giousouf (CDU) şu ana kadarki ilk ve tek Türkiye kökenli milletvekili.

ANKARA-BERLİN ARASINDAKİ KRİZİN ETKİLERİ NE OLABİLİR?

Data4U’ya göre, Almanya’da yaşayan Türkler daha ziyade sol eğilimli partilere yakın olsalar da bu kişilerin çoğunluğu Türkiye’deki muhafazakar AKP’yi tercih ediyor. Karakaş, “Siyasetin yıllardır eksik entegrasyon çalışması nedeniyle, Türkiye kökenliler kendilerini ikinci sınıf insan hissediyor. Erdoğan, Türkiye kökenlilerin milli gururu ve vatan bağlantısını bildiği için onlara güçlü olma duygusu veriyor” diyor.

Karakaş ayrıca, Türkiye’ye eleştirilerin özellikle Federal Meclis’te temsil edilen partilerden geldiği için bazı Türkiye kökenlilerin kendilerini Alman politikasına uzak hissedebileceğini kaydediyor. Karakaş, Türklere yönelen ve Erdoğan’a yakın olan Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) ve Alman Demokratlar Birliği gibi küçük partilerin potansiyelini düşük görse de Berlin ve Ankara arasındaki gerginlik devam ettiği sürece bu durumun değişebileceğini belirtiyor.