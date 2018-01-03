Türk kızı Emire’yi komşuları Ali K. vurmuş

SORUŞTURMAYI yürüten Braunschweig Savcılığı, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak Emire O.’yu vurduğu sanılan Ali K.’nın gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık, balistikten gelecek raporun ardından olayın netleşeceğini duyurdu. Silah ruhsatı bulunmayan Ali K.’nın sırasında alkollü olduğu ve Emire’yi bilinçli olarak hedef alıp almadığı konusunda kesin bir tespitin yapılmadığını belirten savcılık, komşular arasında da herhangi bir husumetin olmadığını bildirdi. Savcılık, Emire’yi vurduğunu itiraf eden Ali K. hakkında ‘cinayete teşebbüs’ suçlamasıyla dava açtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Emire O. sol omzunun altına isabet eden mermiyle ağır yaralanmış ve Wolfenbüttel’daki hastanede ameliyata alınmıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan Emire’nin durumu iyiye gidiyor.