Türk kasabasında mehterli festival

RİVAYETE göre, yeniçeri ‘Balaban Hasan’ın İkinci Viyana Kuşatması sonrasında, Alp dağlarının kolu olan Manzori’nin eteklerindeki Moena kasabasına sığınması, kendisini kasaba halkına sevdirmesi ve yaşamını burada sürdürmesi, kasabada her yıl Türk Festivali düzenlenmesine vesile oldu. Moenalılar, 300 yıldan uzun bir süredir, son yılları resmi olmak üzere her yıl ağustos ayında düzenledikleri festivalde Türk kültürünü yaşatıyor.

Türkiye de hem resmi olarak hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla festivalde varlık gösteriyor ve Moenalılara Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyor.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ DE KATILDI

UET) İtalya Şubesinin destek verdiği festivalde, bu yıl bir ilke imza atıldı ve İstanbul Sancaktepe Belediyesi Mehteran ekibi kasaba merkezinde geçit töreni yaptı. Moenalıların büyük ilgi gösterdiği geçit törenine, Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, UETD Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Enes Seydanlıoğlu ve UETD İtalya Şubesi Başkanı Derviş Bozyel de katıldı. Geçit töreninin sonunda, Başkonsolos Aksoy ve Seydanlıoğlu, ‘Balaban Hasan’ anısına yapılan çeşmeye çiçek bıraktıktan sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

Festivale bu yıl, İtalya’nın kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda’dan da çok sayıda Türkiye kökenli de katıldı.





YENİÇERİ KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

Türkiye’nin Milano Başkonsolosu Aksoy, “Moena, İtalya’nın kuzeyinde küçük bir kasaba. En büyük özelliği de Türk kasabası olarak anılması” dedi. Yüzlerce yıldan beri Moena’da Türk Festivali düzenlendiğini anlatan Aksoy, “Bu festival sırasında İtalyanlar yeniçeri kıyafetleri giyiyor, İtalyan hanımları, Osmanlı hanımefendileri gibi giyiniyor, Türk yemekleri yapılıyor, Türk bayrakları evlere asılıyor ve adeta Moena, bir Türk köyüne dönüşüyor. Bu sene biz de burada çok kuvvetli bir şekilde temsil ediliyoruz. Bir mehteran takımımız burada. Ayrıca, bir folklor gösterisi de yapılacak. Bunun, Türkiye’nin İtalya’daki tanıtımı açısından önemli olduğuna inanıyorum. Bu festival, Türk geleneklerinin tanıtımı kadar, Türk-İtalyan dostluğunun gelişimine de fırsat verecektir” diye konuştu.

Moena Belediyesi Kültür İşleri Sorumlusu Ilaria Petrone de belediye olarak bu festivali 10 yıldır organize ettiklerini bildirdi.