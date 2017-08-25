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    Türk kahveciyi kim vurdu?

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    25 Ağustos 2017 - 15:40Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 15:40

    Londra’da kahvehane işleten Cafer A. (54), geçen çarşamba akşamı evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Katil veya katilleri arayan Londra polisi, bilgi sahibi olanlardan yardım istedi.

    KUZEY Londra’nın Edmonton bölgesinde, Bounces Road üzerinde ortağıyla birlikte Yavruvatan Spor Kulübü adı altında kahvehane işleten Cafer A., saat 21.20 sıralarında evine gitmek için işten çıktı. Arkadaş ve müşterilerine iyi geceler dileyen Cafer A., üç dükkan ilerdeki aracına doğru giderken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Cafer A., olay yerinde öldü.

    Türk kahveciyi kim vurdu

    ÖNCE BAĞRIŞTILAR
    Tanıklar, Cafer A.’nın vurulmadan saldırganla bağrıştığını söyledi. Bir esnaf tanık, “Üç silah sesi duydum. Baktım herkes koşuşmaya başladı. Ne olduğunu anlamak için gittim. Yerde yatan, nefes almaya çabalayan birini gördüm. Vurulmuştu. İyi adamdı. Bu bölgeye yalnızca birkaç ay önce iş yapmaya gelmişti” dedi.
    New Scotland Yard Cinayet ve Ağır Suçlar Masası Dedektifi Başkomiser Laurence Smith, cinayeti çözmek için herkesten yardım beklediklerini söyledi.
    Bu arada polisin iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi
    Olaya tanıklık etmiş veya olayla ilgili bilgisi olanların 020 8345 3985 numarasından polise, ya da 0800 555 111 numarasını anonim olarak arayıp Crimestoppers’a ulaşabilecek.

    Etiketler: silahlı saldırı , Londra , Cafer A
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