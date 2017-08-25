Türk kahveciyi kim vurdu?

KUZEY Londra’nın Edmonton bölgesinde, Bounces Road üzerinde ortağıyla birlikte Yavruvatan Spor Kulübü adı altında kahvehane işleten Cafer A., saat 21.20 sıralarında evine gitmek için işten çıktı. Arkadaş ve müşterilerine iyi geceler dileyen Cafer A., üç dükkan ilerdeki aracına doğru giderken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Cafer A., olay yerinde öldü.





ÖNCE BAĞRIŞTILAR

Tanıklar, Cafer A.’nın vurulmadan saldırganla bağrıştığını söyledi. Bir esnaf tanık, “Üç silah sesi duydum. Baktım herkes koşuşmaya başladı. Ne olduğunu anlamak için gittim. Yerde yatan, nefes almaya çabalayan birini gördüm. Vurulmuştu. İyi adamdı. Bu bölgeye yalnızca birkaç ay önce iş yapmaya gelmişti” dedi.

New Scotland Yard Cinayet ve Ağır Suçlar Masası Dedektifi Başkomiser Laurence Smith, cinayeti çözmek için herkesten yardım beklediklerini söyledi.

Bu arada polisin iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi

Olaya tanıklık etmiş veya olayla ilgili bilgisi olanların 020 8345 3985 numarasından polise, ya da 0800 555 111 numarasını anonim olarak arayıp Crimestoppers’a ulaşabilecek.