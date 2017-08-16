Türk kadınının tıraş bıçağıyla imtihanı

Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde 13 yaş üzeri kadınların yüzde 74’ü tüylerinden tıraş bıçağı kullanarak kurtulmayı tercih ediyor.

Eskiden ülkemizde kadınlar arasında tıraş olmak yaygın değilken son yıllarda bu durumun değiştiğini kadın tıraş bıçağı kullanımının günümüzdeki trend olduğunu görüyoruz. Türk kadını da modern ülkelerde olduğu gibi bu yöntemi seçiyor artık.

Son 12 ayda Türkiye’deki kadınlara özel üretilmiş tıraş bıçağı pazarı yüzde 83 büyüdü ve bu büyümede bir yavaşlama beklenmiyor. Dahası bu pratik ve acısız tüy alım yönteminin modern Türk kadınları arasında daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Çünkü günümüzün yoğun temposunda kadınların artık iki ağda randevusu arasında sıkışmaya ihtiyacı ve vakti yok.

Ağda randevuları arasında uzaması beklenen küçük tüyler kadınların özgürlüklerini kısıtlıyor, özgüvenlerini düşürüyor. Bu kısa tüyler yüzünden kadınlar istedikleri zaman istedikleri şeyi giyemiyor, istedikleri yere gidemiyor, istedikleri gibi davranamıyorlar. Tıraş olarak kadınlar istedikleri zaman, istedikleri yerde acısız ve pratik bir şekilde tüylerinden kurtulabilir.

ABD’deki 105 milyon kadından yüzde 92’si tıraş bıçağı ile bacaklarındaki tüylerden kurtuluyor, yüzde 63’ü bikini bölgesini tıraş ediyor, yüzde 20’si kollarını, yüzde 13’ü de karın bölgelerini tıraş ediyor.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ENGEL OLUYOR

Peki modern ülkelerde bu kadar yaygın olan bu metot neden Türkiye’de yeni yaygınlaşmaya başladı?

Bazı geleneksel doğru bilinen yanlışlar Türk kadınını tıraş bıçaklarından çekinmesine neden oluyordu. En büyük engel ise tıraş olmak tüyleri kalınlaştırır yanılgısı.

Ama bilimsel deneyler aslında böyle bir şey olmadığı ortaya çıkardı, tüylerin kalınlığı ve miktarı tamamen genlere bağlı. Türk kadını da bunu öğrendikçe ağdanın acısı ve zahmetiyle uğraşmaya gerek olmadığını gördü ve daha Pratik bir yöntem olan tıraş bıçağını tercih etmeye başladı.

Ayrıca tıraşın ağda gibi geleneksel yöntemlere göre yeterli pürüzsüzlüğü sağlamadığı yanılgısı da vardı. Oysa gelişen teknoloji ve de artan bıçak sayısı ile kadınlara özel yaratılmış tıraş bıçakları cildi ağda kadar pürüzsüz yapıyor. Modern Türk kadını güzellik salonları ile uğraşmadan pürüzsüz bir cilde evinin konforunda ulaşabiliyor.