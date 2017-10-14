Türk kadını dizilerdeki gibi değil

Kariyerini kadın ve toplum sağlığına adayan Iraklı bilim insanı, Dünya Kız Çocukları Gününün önemine değindi. El-Hashemite, “prenses” unvanının ve kadın olmanın zorluklarından bahsederken, kendisini sanat, bilim ve eğitime odaklanan bir “Barış Aktivisti” olarak nitelediğini söyledi. Türk dizilerini yakından takip ettiğini belirten Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, dizilerde temsil edilen Türk kadının gerçek hayattakinden çok farklı olduğunu vurguladı, “Türkiye’de kadınlar çok güçlü. Bununla gurur duymalısınız. Mühendislikten akademiye hemen her alanda Türkiye’deki kadınların sayısı ABD’de bu alanlarda çalışan kadınların sayısından çok fazla. Kadınların rol model olarak gösterilmesi gerektiğine inanıyorum ve bu konuda medyada dizi sektörüne önemli görevler düşüyor” dedi.



‘İDOLÜM MUHAMMED ALİ’

Kısa bir süre önce ünlü boksör Muhammed Ali anısına verilen bir ödül aldığını aktaran Prenses Dr. Nisreen El-Hashemite, “Muhammed Ali benim kahramanım ve rol modelim oldu çünkü o prensipleri için savaştı ve onlardan asla vazgeçmedi” diyerek sonlandırdığı konuşması kapsamında, tamamen kendi gayretleriyle yürüttüğü diplomasi sayesinde Birleşmiş Milletler’in 11 Şubat gününü Uluslararası Bilim Kadınları Günü olarak kutlamaya başladığını da söyledi.