Türk kadın girişimcinin büyük başarısı

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Türkiye’den çıkan teknoloji şirketi Insider’ın kurucusu Hande Çilingir’i ABD dışındaki en iyi 7 kadın CEO’dan biri olarak seçti.

6 yıl önce kurulan “kişiselleştirme teknolojileri” alanında ilkleri yapan Insider’ın fikir annesi Hande Çilingir, London School of Economics, Economics&Management bölümünden mezun olduktan sonra Shanghai University’de ‘International Chinese and Culture’ yüksek lisans programını bitirdi. İngiltere’de ve Çin’de eğitim ve kariyerin ardından, eğitim alanındaki ilk girişimini 2011 yazının sonunda satarak çıkış yaptı ve ortaklarıyla birlikte Insider’ı kurdu.

Insider 15 ülkede hizmet veriyor. Yeni dünyanın “yenilikçi” şirketi Insider yüzde 100 Türk mühendislerinin yazılımlarını dünyaya ihraç ediyor.

Hande Çilingir, girişimciliğini anlatırken, “Bizim gibi girişimciler için ısrarcı olmak çok önemli, çünkü çabuk vazgeçmemek gerekiyor. İkincisi de yaptığınız işe inanmak ve vazgeçmemek” diyor.

Insider’ın Londra, Moskova, Singapur, Dubai, Varşova, İstanbul, Kuala Lumpur, Cakarta, Tokyo, Seul, Sidney, Ho Chi Minh ve Bangkok’da ofisleri var. Insider, 2017 Red Herring Europe 100 ve WIRED Magazine, 2016 Europe’s 100 Hottest Startups listelerinde de yer aldı.

Insider, çeşitli sektörlerden 300’den fazla markayla çalışıyor. Toyota, UNIQLO, Singapore Airlines, Media Markt, Lenovo, Garanti, New Balance, AVIS, BBVA, Fiat, Delivery Hero, Ticketmaster, Air Arabia, Dominos, McDonalds, Newsweek ve CNN gibi büyük şirketlere hizmet veriyor.