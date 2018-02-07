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Türk kadın girişimcinin büyük başarısı

Elif ERGU
07.02.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

Insider’in kurucusu Hande Çilingir dünyanın ABD dışındaki en iyi 7 kadın CEO’sundan biri olarak seçildi

Dünyadaki internet ve teknoloji şirketlerinin, internet girişimcilerinin ve bu şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin bir araya geldiği Crunchbase Platformu,Türk kadın girişimcinin büyük başarısı
Türkiye’den çıkan teknoloji şirketi Insider’ın kurucusu Hande Çilingir’i ABD dışındaki en iyi 7 kadın CEO’dan biri olarak seçti.

6 yıl önce kurulan “kişiselleştirme teknolojileri” alanında ilkleri yapan Insider’ın fikir annesi Hande Çilingir, London School of Economics, Economics&Management bölümünden mezun olduktan sonra Shanghai University’de ‘International Chinese and Culture’ yüksek lisans programını bitirdi. İngiltere’de ve Çin’de eğitim ve kariyerin ardından, eğitim alanındaki ilk girişimini 2011 yazının sonunda satarak çıkış yaptı ve ortaklarıyla birlikte Insider’ı kurdu.

Insider 15 ülkede hizmet veriyor. Yeni dünyanın “yenilikçi” şirketi Insider yüzde 100 Türk mühendislerinin yazılımlarını dünyaya ihraç ediyor.

Türk kadın girişimcinin büyük başarısı

Hande Çilingir, girişimciliğini anlatırken, “Bizim gibi girişimciler için ısrarcı olmak çok önemli, çünkü çabuk vazgeçmemek gerekiyor. İkincisi de yaptığınız işe inanmak ve vazgeçmemek” diyor.

Insider’ın Londra, Moskova, Singapur, Dubai, Varşova, İstanbul, Kuala Lumpur, Cakarta, Tokyo, Seul, Sidney, Ho Chi Minh ve Bangkok’da ofisleri var. Insider, 2017 Red Herring Europe 100 ve WIRED Magazine, 2016 Europe’s 100 Hottest Startups listelerinde de yer aldı.

Insider, çeşitli sektörlerden 300’den fazla markayla çalışıyor. Toyota, UNIQLO, Singapore Airlines, Media Markt, Lenovo, Garanti, New Balance, AVIS, BBVA, Fiat, Delivery Hero, Ticketmaster, Air Arabia, Dominos, McDonalds, Newsweek ve CNN gibi büyük şirketlere hizmet veriyor.

Etiketler: Türk , Kadın , Girişimci , Girişimci CEO’su
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