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    Türk Jeneratör üreticisinden Irma Kasırgası için destek

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:20

    AKSA Jeneratör, ABD’nin Güneydoğu sahillerini vuran ve son yılların en şiddetli kasırgası olan Irma Kasırgası için bölge halkına enerji desteği sağlıyor. Aksa Jeneratör, kasırga mağduriyetinin giderilmesi için bölgede bulunan 7000 jeneratöre servis desteği veriyor.

    ABD’nin Güneydoğu sahillerini vuran ve son yılların en şiddetli kasırgası olan Irma Kasırgası birçok alanda yaşamı felç etti. Karayip adalarının ardından ABD’ye ulaşan Irma Kasırgası, yerleşim altyapısına ciddi zarar verdi. Özellikle elektrik tesisatlarına ciddi hasar veren Irma kasırgası sonrası yerel halk, özellikle jeneratör kullanarak günlük yaşamına devam etmeye çalışıyor.

    Bölge’de faaliyet gösteren Türk firmalarından olan Aksa Jeneratör’ün ABD Ülke Müdürü Anıl Üstün kasırga ile ilgili bölgedeki durumun tam bir felaket olduğunun altını çizerek şu açıklamalarda bulundu: 

    “ABD’de gerçekleşen Irma Kasırgası öncesinde yerel idare Miami bölgesinden yaklaşık 9 milyon kişiyi tahliye etti. Kasırga sonrası birçok yerde elektrik altyapısında sorunlar yaşandı. Biz Aksa Jeneratör olarak bu noktada Florida halkının mağduriyetlerinin giderilmesi adına bölgede bulunan 60 personelimiz ile bölgedeki 7000 jeneratöre servis sağlamaya çalışıyoruz. Ekiplerin olay yerine hızlı müdahale edebilmesi ve konaklama ihtiyacına çözüm olması için 10 adet karavan kiralanması yoluna gidildi. Bu şekilde kriz noktalarına hızlıca müdahalede bulunabiliyoruz. Jacksonville bölgesinde yer alan ve ABD’nin en büyük ikinci özel elektrik dağıtım şirketi olan JEA’ye (Jacksonville Electric Authority) için özel üretim 31 adet 30 ila 125kW arası grup teslimini daha önceden gerçekleştirmiştik. Bu jeneratörler özel tasarımları sayesinde kasırgayı zarar görmeden atlattılar.” 

    Etiketler: aksa jeneratör , abd , ırma kasırgası
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