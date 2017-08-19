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Türk işletmelerinin sorunlarını görüştüler

DHA
19 Ağustos 2017 - 10:51Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 10:51

İngiliz hükümeti ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında köprü görevini üstlenen organizasyon SME 4 Labours’un Kurucu Başkanı İbrahim Doğuş, İşçi Sendikaları Kongresi (Trade Union Congress) Genel Sekreteri Frances O’Grady ile bir araya geldi, işletmelerin sorunlarını konuştu.

İBRAHİM Doğuş yönetiminde İngiltere’deki İşçi Partili küçük ve orta ölçekli işletmeleri çatısı altında toplayan kuruluş SME 4 Labour çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. SME 4 Labour, işletmelere destek olmak ve sorunlarını konuşmak amacıyla düzenlediği gecede bu kez İşçi Sendikaları Kongresi Genel Sekreteri Frances O’Grady’yi ağırladı. İbrahim Doğuş, SME 4 Labour adına, İşçi Partili milletvekilleri Yvette Cooper, Seema Malhotra ve Tracy Brabin ile İngiltere’de bulunan çok sayıda Türk işletmeyi de ilgilendiren sorunları dile getirdi. Konu ile yakından ilgilenen O’Grady, bundan sonraki dönemde TUC’nin SME 4 Labour ile görüş alışverişi içinde olacağını, işletmelerin beklentileri ve ihtiyaçlarını takip edeceklerini ve gereken konulara destek olmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Türk işletmelerinin sorunlarını görüştüler

Etiketler: ingiltere , İbrahim Doğuş , ingiliz
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