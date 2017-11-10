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    Türk işadamına fahri elçilik beratı

    Ekrem SAĞIR / LEHRTE
    10.11.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    47 yıldır Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde yaşayan ve ‘İşçi İstihdam Büroları’, taşımacılık gibi alanlarda faaliyetlerini sürdüren Türkiye kökenli iş insanı Hasan Kurtuluş, Azerbaycan VEKTÖR Uluslararası İlimler Akademisi tarafından ‘Almanya Kültür Elçiliği Beratı’ aldı.

    BAKÜ’deki Çanakkale Restoranda düzenlenen törene, siyaset, akademisyen ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Prof. Dr. Elçin İsgenderzade’nin elinden ‘Almanya Kültür Elçiliği Beratı’nı alan Hasan Kurtuluş, şunları söyledi: “Değişik ülkelerde yaşıyor olsak dahi, aynı kültürden beslendiğimiz, aynı dili konuştuğumuz kardeş Azebaycan’dan ve dünyaca tanınan bir bilim insanı Prof. Dr. Elçin İsgenderzade’nin elinden beratı almam beni ayrıca mutlu etti. Daha önce de aynı üniversiteden fahri doktora beratı aldım. Azerbaycan VEKTÖR Uluslararası İlimler Akademisi, Türk dünyasının önde gelen şairlerinin eserlerini gelecek kuşaklara taşıma görevini başarıyla yapıyor. Üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Elçin İsgenderzade, ‘Mavi Marmara’ adlı şiir kitabımın yanı sıra bazı edebi eserlerin yeniden yayınlanmasına katkılarımdan dolayı bu beratı vermeyi uygun bulmuş.”

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