MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Türk inciri hava kargoyla ‘uçtu’

Türk inciri hava kargoyla ‘uçtu’

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 22:49Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:49

TÜRKİYE’nin, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu taze incirde bu yıl uygulamaya giren hava kargo sayesinde ihracat ikiye katlandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, hava şartları nedeniyle bu yıl yaklaşık 10 gün geç olgunlaşan taze incirin ihracatına 28 Temmuz’da başlandığını söyledi. Sultanhisar ilçesinde incir üretim ve ihracatı yapan İbrahim Acar, son dönemde Uzak Asya ülkelerinden gelen talepte artış görüldüğüne işaret ederek, bu ülkelere gönderdikleri 65 ton incirin kilogramını 7-8 Euro’dan sattıklarını kaydetti. Almanya gibi bazı ülkelerin ürünü ithal etmek için fiyatların düşmesini beklediğini ifade eden Acar, incirin kilogramının 5 Euro civarına düştüğünde bu ülkelerin de talepte bulunmaya başlayacağını anlattı.

Etiketler: incir , kargo , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri