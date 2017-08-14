Türk inciri hava kargoyla ‘uçtu’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, hava şartları nedeniyle bu yıl yaklaşık 10 gün geç olgunlaşan taze incirin ihracatına 28 Temmuz’da başlandığını söyledi. Sultanhisar ilçesinde incir üretim ve ihracatı yapan İbrahim Acar, son dönemde Uzak Asya ülkelerinden gelen talepte artış görüldüğüne işaret ederek, bu ülkelere gönderdikleri 65 ton incirin kilogramını 7-8 Euro’dan sattıklarını kaydetti. Almanya gibi bazı ülkelerin ürünü ithal etmek için fiyatların düşmesini beklediğini ifade eden Acar, incirin kilogramının 5 Euro civarına düştüğünde bu ülkelerin de talepte bulunmaya başlayacağını anlattı.