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    Türk il başkanı aynı kentten milletvekili adayı

    Temel ELCİVAN / ESSEN, DHA
    22 Ağustos 2017 - 12:14Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:16

    Alman Yeşiller Partisi Essen İl Başkanı Gönül Eğlence (38), 24 Eylül’de yapılacak seçimlerde, aynı kentte partisinin milletvekili adayı oldu.

    BEŞ yıldır yürüttüğü il başkanlığının yanı sıra partisinin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) teşkilatı yönetim kurulu üyeliği de yapan Gönül Eğlence, seçim kampanyası için kolları sıvadı. Hem doğrudan hem de listeden 19’uncu sıradan aday olduğunu belirten Gönül Eğlence, şöyle dedi:

    Türk il başkanı aynı kentten milletvekili adayı

    “Bir yandan toplantılara katılıyorum, bir yandan sokakta seçmenlerimizle yüz yüze buluşmaya başladık. Cumartesi günü partimiz tarafından düzenlenen etkinliğe, eşbaşkanımız Cem Özdemir de katıldı. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 24 Eylül’e kadar seçmenle buluşmalarımız, tanıtımlarımız sürecek. Seçim afişimde ‘Cesaret, korkudan daha güçlüdür’ sloganı var. Bunu tercih etmemin nedeni benim hayata bakışımı ve siyasi tarzımı yansıtması; diğer bir yanı da korku üzerinden siyaset yapan partilere yönelik bir mesaj olsun istedim. Bazı sokaklarda aşırı sağcı parti AfD’nin afişi ile yan yana denk gelmesi de anlamlı oldu.”

    Etiketler: Yeşiller Partisi , Gönül Eğlence , ALMANYA
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