‘Türk ifşa siteleri’ne karşı kampanya: ‘Bu rezaleti durdurun!’

Gizlice çekilen veya sosyal medyada tuzağa düşürülerek toplanan görüntü ve resimlerden oluşan, özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının görüntülerinin de yer aldığı ‘ifşa siteleri’ büyük tepki topluyor.

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcı, bir tanıdığının küçük kızının resminin burada yayınlandığını, siteye bununla ilgili başvuru yapmalarına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini yazmasının ardından Change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Büyük destek gören ve bir anda hızla yayılan söz konusu yazıda şu bilgiler verildi:

“Dün arkadaşımın kardeşinin özel fotoğrafları bir Türk sitesi tarafından paylaşılmış, siteye girdiğimde şok oldum. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının videoları, fotoğrafları var. Adamlar bunu bir de ticarete dökmüş, sözüm ona VIP üyelik satıyorlar, banka hesapları açıkta, kredi kartıyla ödeme dahi koymuşlar. Bahsettiğim kız şehit kızı belki vicdana gelirler diye söyledim, ben orta yaşlı bir insan olarak yalvardım bu şerefsizlere, kaldırsınlar diye cevap verme tenezzülünde bile bulunmadılar. Yarın savcılığa gidip şikayet edeceğim. Çocuk bunlar çocuk!..”

Bu yazının ardından pek çok kullanıcı da söz konusu sitelerle ilgili bilgiler vermeye ve resmi kurumlara şikayet mailleri atmaya başladı.

Bazılarının üye sayısının 200 binleri bulduğu, kredi kartı ile ödemenin yapıldığı bu sitelerde gizlice çekilmiş video ve fotoğraflar, çocuk pornosu, sosyal medyada tuzağa düşürülerek elde edilmiş çoğunluğu küçük yaştaki kız çocuklarının görüntü ve resimleri yayınlanıyor. Bu sitelere para ile üye yapılıyor. Üyeler ödemeleri de bankalar üzerinden gerçekleştiriyor.