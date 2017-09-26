Türk havlusunda hedef 1 milyar dolar

Türk havlusuna getirilecek standartlarla birlikte bu ürünün ihracatının 1 milyar dolara çıkması hedefleniyor.



Dünyanın 165 ülkesine havlu ihraç eden ve Türk havlu ihracatının yüzde 70'ini karşılayan Denizli'de sürdürülen kaliteye dönük çalışmalarla markalaşma yolunda önemli adımlar atılıyor.

"Turkish Towels" konseptini geliştirerek çeşitli ülkelerde tanıtım çalışmalarını sürdüren ihracatçılar, havluya getirilecek belirli standartlarla üreticinin satışlarını artırmasını hedefliyor.

Havluların suya dayanıklılık, ağırlık, deterjana verdiği tepki, suyu emme süresi, kalınlık, incelik, kullanılacak iplik ve pamuğun cinsine göre yapılacak testlerin ardından ürünlerin standardı belirlenecek.

"EN ÖNEMLİ 3-4 OYUNCUDAN BİRİYİZ"

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada ev tekstili ve havluda en önemli 3-4 oyuncudan biri olduğunu, Türk havlusuyla ilgili Türk hamamında olduğu gibi farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının nihai tüketicinin Türk havlusunu tekrar keşfetmesi olduğunu belirten Kocasert, "Türkiye denilince akla havlu gelmese bile havlu denilince akla Türkiye gelsin." dedi.

Türk havlusuna getirilecek belirli standartların ardından "Turkish Towels" markası adı altında pazarlanan havluyla farkındalık oluşturmayı planladıklarını ifade eden Kocasert, 3 yıldır havlunun tanıtımını daha iyi nasıl yapabileceklerini belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğünü ve bu süreçte çok önemli adımların atıldığını, havlu ihracatında Türkiye ihracat artışının üzerinde bir performansın gösterildiğini bildirdi.

HAVLU MARKALAŞIYOR

Havlunun markalaşmasıyla ilgili üniversite, sanayi ve reel sektör iş birliğinde bilimsel çalışmalar yaparak havlunun kriterlerini belirlemeye başladıklarını anlatan Kocasert, şöyle konuştu:

"Belli bir standart getirildikten sonra sertifika aşamasına geçilecek. Örneğin firmalarımız arasında yıllardır aralıksız ihracat yapan, imalatının belli oranında Türk pamuğu ve ipliği kullanan, dünyada belli bir pazar payına sahip, Türk havlusunu hakkıyla ve layıkıyla temsil edebilecek olan firmalar 'Turkish Towels' etiketi ve belgesini kullanma hakkına sahip olacak. Ege ve Pamukkale üniversiteleriyle sertifikasyon çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz 3 yıldan beri yürüyen markalaşma çabalarını 2018 yılından itibaren sertifikasyona da dönüştürüp havlunun kalitesini belgelemek."

DENİZLİ'DEN 290 MİLYON DOLARLIK HAVLU SATILDI

Kocasert, bir kilogram Türk havlusunun ortalama ihracat değerinin 8 dolar olduğunu, yılın 8 ayında Denizli'den yurt dışına 290 milyon dolarlık havlu gönderildiğini ifade etti.

Türkiye'de 500'e yakın havlu üreticisi bulunduğuna işaret eden Kocasert, "Bu sertifika ve belgeyi almaya hak kazananlar, bu logoyu veya özel tasarımlı "Turkish Towels" etiketini ürünlerinde kullanabilecek. Bu onlara pazarlama avantajı, ürünlerini daha yüksek fiyata daha kolay satma avantajı getirecek." dedi.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Sadece daha çok havlu üreterek ihracatı artırmayı amaçlamadıklarını, Türk havlusunun kalitesinin akıllarda yer edinmesini sağlayarak kilogram değerini 10 doların üzerine çıkarmak istediklerini belirten Kocasert, "Türk havlusunun kalitesinin zihinlerde daha fazla yer edinmesini sağlayarak şu anda 600 milyon dolar civarında olan havlu ihracatımızı 2023'e varmadan 1 milyar doların üzerine çıkarabiliriz." diye konuştu.

ABD PAZARINDAKİ BÜYÜME SÜRECEK

ABD'nin en büyük ev tekstili ürünleri alıcılarından ve en çok havlu kullanan ülkelerden olduğunu, dolayısıyla hedef pazarlarından birinin bu ülke olduğunu söyleyen Kocasert, şunları kaydetti:

"Turkish Towels tanıtımı, marka çalışmaları birkaç yıl daha devam edecek. Şu anda ABD'ye havlu ihracatımızda iki yıldan beri yüzde 15 artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artışın yine iki haneli rakamlarda süreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. ABD pazarında büyümemiz devam edecek. Bizden en çok havlu ithal eden ülke çok uzun yıllar Almanya'ydı. Geçen yıl ABD, Almanya'yı geçti, bu yıl da geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Belki de havludaki en büyük pazarımız ABD olacak ve ABD'de bir Türk havlusu rüzgarı esecek."



