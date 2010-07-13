Türk Hava Yolları ödüle doymuyor!

THY ekonomi sınıfı ikramında dünyanın en iyi havayolu seçildi.



Havacılık endüstrisinin Oscarları olarak adlandırılan ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Skytrax Ödülleri’nde Türk Hava Yolları önemli başarılara imza attı. Dünyanın en önemli sivil havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax’ın yaptığı değerlendirmede 100 ülkede, 17.9 milyon sık uçan yolcudan alınan cevaplarla “Ekonomi Sınıfı İkramında Dünyanın En İyi Havayolu” THY oldu.

Lezzetli ikramlar, uçuş öncesi ve sonrası mümkün olan en iyi hizmet, konforlu koltuklar, uçakiçi eğlence sistemi ve güleryüzlü personeli ile yolcu memnuniyetini en üste seviyede tutan THY’nin başarısı bu ödülle de tescillendi.



Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu

Türk Hava Yolları Skytrax Ödülleri’nde ayrıca “Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçildi. THY, Güney Avrupa bölgesi kapsamında değerlendirmeye alınan diğer ülkeler; Portekiz, İspanya, İtalya, Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Kıbrıs Rum kesimi, Malta, Romanya ve Slovenya’nın tüm havayollarını geride bıraktı. THY’nin birincilik ödülü, Temmuz 2009 ve Nisan 2010 tarihleri arasında 10 ay boyunca gerçekleştirilen anketler sonucu belirlendi.

Avrupa’nın her sınıfta 4 yıldızlı tek havayolu



Barselona ve Manchester United takımlarının da sponsorluğunu üstlenen THY, kalite yolunda yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirdiği hizmetler ve müşteri odaklı felsefesiyle tüm kategorilerde 4 yıldız alan Avrupa’nın tek havayolu şirketi oldu.



THY, uzun hatlarda first, business, ekonomi, kısa hatlarda business, ekonomi sınıfında yapılan değerlendirmelerin tümünde 4 yıldız alırken, özellikle ekonomi sınıfında alınan 4 yıldız ödülü THY’yi Avrupa’daki rakiplerinin önüne geçirdi. Avrupalı 4 yıldızlı havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfı değerlendirmelerinde, THY dışında 4 yıldız alan havayolu şirketi bulunmuyor.



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