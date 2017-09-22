Türk hat sanatı koleksiyonu Londra’da sanatseverlerle buluştu

‘TÜRK Hat Sanatından Bir Seçki’ adıyla düzenlenen serginin açılışına Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçisi Zehra Başaran, Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, Kuzey Kıbrıs Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, MUSİAD Başkanı Uğur Yılmaz ve İslam Kültür Merkezi Müdürü Ahmad Al-Dubayan katıldı. Sergideki eserler 13 Ekim Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç.

ESERLER YÜZYILLIK

Albaraka koleksiyonuna ait yakın geçmişten ve günümüzden sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, celi talik ve celi sülüs dallarına ait hat eserleri ve tezhipler ile Alparslan Babaoğlu’nun akkase tekniğiyle ebruladığı geçmiş ustalara ait 11 adet celi sülüs ve celi talik eser de sergide yer aldı.

Türk hat ustalarının bu sanata yaptığı önemli katkıları ifade eden ve Ebru sanatının 2014 yılında UNESCO listesine Türk sanatı olarak girdiğini hatırlatan Büyükelçi Bilgiç, sergiye katkılarından dolayı Yunus Emre Enstitüsü ve Albaraka Türk’e teşekkürlerini ifade etti. Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Karakuş ise hat sanatının doğuşu ve gelişimi konusunda bilgilendirme yaparken yüzyıllık eserleri görmek isteyen sanatseverleri sergiye davet etti.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ

TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Altundağ, Albaraka olarak sanata verdikleri desteği her zaman sürdüreceklerini belirterek “Dünyanın farklı noktalarında sergilenen eserlerimiz şimdi de Londra’da sanatseverlerle buluştu” dedi.

İslam Kültür Merkezi başkanı Ahmad al-Dubayan da, tüm İslam aleminin Türkiye’de yaşamaya devam eden hat sanatını örnek aldıklarına dikkat çekti.

Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş.







