Türk hastaya yanlış ameliyat iddiası

KERİM Ramazan Uçar, irsi bir kan hastalığı nedeniyle Bremen’deki Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik adlı kliniğe başvurduğunu aktardı. Dalağının alınması için söz konusu kliniğe 4 Ekim’de yattığını anlatan Uçar, “Hastalığım beni halsiz bıraktığından dalak ameliyatı olmam gerekiyordu. Doktorlar bana basit bir ameliyat olacağını, hatta iki gün sonra taburcu olabileceğimi söylemişlerdi. Fakat ameliyattan sonra çok kötü oldum. Günlerdir acı ve mide bulantısı çekiyorum” dedi. Ameliyattan üç gün sonra gelen patoloji raporunda dalak yerine böbreğinin alındığını öğrendiğini dile getiren Uçar, “Hakikati öğrenince dünyam, hayallerim başıma yıkıldı. Hayatımı kararttılar. Dalak ile böbrek nasıl karıştırılır? Kendimi toparlayınca dalak ameliyatı için tekrar yatmam gerekiyor” diye konuştu.

AİLE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Baba Selçuk Uçar, olayı yargıya taşımak amacıyla avukat tuttuklarını söyledi. Uçar, “Oğlumuzun geleceği önemli. Geriye dönüşü olmayan bir ameliyat hatası var” dedi.

Anne Durna Uçar da oğlunun böbreğinin alındığını öğrenince büyük şok yaşadıklarına dikkati çekerek, “Oğlumuzu doğduğundan beri getirdiğimiz bu klinikte böyle bir olayla karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmemişti” diye konuştu.

Ameliyatı 35 yıllık uzman doktorun yaptığını belirten anne Uçar, “Doktorlar, böbreğin büyük olasılıkla yer değiştirmiş olacağından alınmış olabileceğini söylüyor. İnanılır gibi değil. Ameliyattan önce ultrasonla organ yeri tespiti yapılması gerekirdi” dedi. Uçar, hastane ve doktordan şikayetçi olduklarını ve polisin, incelemek üzere tüm kayıtlara el koyduğunu söyledi.

Klinik yönetimi ve ameliyatı yapan doktor, yanlış ameliyat yapıldığı iddiaları karşısında konuşmadı.