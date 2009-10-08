Türk Futbolunun Gelecekleri ve Gerçekleri

Beşiktaş'ın ne kadar önemli, genç oyuncular transfer ettiği söyleniyordu. Genç bir kadro kurmak ve özlenilen Beşiktaş'ı yeniden geri getirmek, kalıcılık sağlamak amacıyla yapıldı bu transferler. Kim yaptı veya kim istedi bilmiyorum.

Çok genç ve gelecekleri olmasa inanın yerli oyuncu transferi yapılmaz bu ülke. 3. sınıf yabancı oyuncular o mevkilere transfer edilir, hemde milyonlarca dolarlar çöpe atılarak. İyi, güzelde, şimdi nerede bu çocuklar. Gören-bilen varmı acaba. Yoksa bu genç oyucularda transfer

kurbanları mı, Kim bilebilir? Onur Bayramoğlu için Türkiye' nin Kaka' sı denilmiyormuydu. Bozöyükspor' dan tam 300.000 tl karşılığında takıma kazandırıldı. Takım o kadar kötü giderken acaba bir şans bulamazmıydı. Rıdvan Şimşek Karşıyaka' dan 1.250.000 tl ye geldi Kara Kartala. U19 ve U21 milli takım formaları giydi. 2009 Akdeniz oyunlarında U21 forması altında dört maça çıkıp, birde gol atmadımı? Bu oyucuların geleceği ile oynamış olabilir mi Beşiktaş. Acaba kendi takımlarında 1-2 sezon daha oynasalar hem onlar için, hemde Beşiktaş için daha iyi olmazmıydı.

Cemal Erbaş yazıyor

Ve Batuhan KARADENİZ. 17 yaşındayke Hakan Şükür' ün velihattı denildi ona. (Şimdi 19 yaşında. ) Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Çok genç yaşta A milli takıma yükseldi. Belkide alt yapından uzun yıllar sonra yetişmiş en genç ve en yetenekli bir futbolcuydu o. Yaramazdı, aksiydi ama futbolu çok seviyordu. Yaptığı haylazlıklardan dolayı Eskişehirspor' a kiralandı. Orada yaptıklarını tüm Türkiye yakından gördü. Yuvasına döndü, fakat ilk önce gönderme kararı alındı Batuhan için. Mustafa Denizli kadroda istemiyordu onu. Klübün kiralık olarak anlaştığı Gaziantepspor' la idmana bile çıkmadan yuvaya geri döndü. Omuzudan sezon sonunda ameliyat olmuş, ve sezon hazırlıklarındaki yerini alamamıştı.

Peki bu futbolculara ne oldu.

Rıdvan Şimşek' i sezon başında Fenerbahçe ile oynan Süper Kupa

mücadelesinde çok az süre izledikten sonra bir daha da göremedik.

Türkiye' nin Kaka' sı nasıl oynuyormuş; izleyelim dersek mümkün değil.

1 dakika bile izleme şansımız olmadı, Onur Bayramoğlu' nu. Çok merak

ediyorum.

Ya Batuhan nerede. Fazla kilolarından kurtulmuş, Mustafa hocanın her

dediğini yerine getiriyor. İdmanlarda çok istekli. Bu kadar gol

sıkıntısı çeken bir takımda gözü kapalı oynayamaz mı?

Sayın Denizli; bu oyuncular çok genç ve eski hocalarının söylediği

üzere çok da yetenekli oyuncular. Bu takımda oynama şansları ne kadar

bilemiyorum, bu sizin işiniz elbette. Ancak, eğer ki oynatmayacaksanız

bırakında Türk futbolu bu çocuklardan yararlansın. Bakın şuan sizin

oynatmadığınız oyucuların yaşıtları, dünya futboluna damga vuruyorlar.

Bu gençleri kazanmanız inanın şampiyonluğu kazanmanızdan daha önemli.

Zira, şampiyonluk hayali olan bir Beşiktaş' lı varmı acaba? O çocuklar

birer dünya yıldızı olduğunda adlarının önünde hep sizden övgüyle

bahsedecekler. Gelin bu çocukları kazanın. Yoksa birgün sizin gibi

unutulup gidecekler.

