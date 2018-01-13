AYAKLARINDA PAÇA YOK

BAŞININ üzerindeki tüylerin yapısı nedeniyle yörede "çift kukul" olarak da anılan Bayburt güvercini, ötüşündeki düzgünlük nedeniyle dünya kuş literatüründe "Türk fısıldayıcısı" olarak tanımlanıyor. Kentteki biyoçeşitlilik üzerine çalışma yapan Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdurrahman Sefalı, “Bayburt güvercini ülkemize özgü bir güvercin. İsmi de o yüzden Bayburt güvercini. Fiziki özelliği ise biri başının ön kısmında bir de arka kısmında 2 perçemi var. Ayaklarında paçaları yok” dedi. Sefalı, Bayburt güvercininin Türkiye’deki diğer ötücü türler olan kumru, demkeş ve anguttan ses tonu bakımından farklı olarak insanı etkileyen bir kabiliyeti olduğuna işaret ederek, “O yüzden kıymeti bilinmesi gereken bir ırktır. Daha fazla tanıtılması gerekiyor.” dedi.



ÖTÜŞÜ UZUN OLUR

İşçi emeklisi olan ve çocukluk yıllarından itibaren kuş besleyen Mustafa Kayalı, Bayburt güvercini besleme merakının 7 yaşındayken mahallede kuşçuluk yapan bir komşusundan etkilenmesiyle başladığını ve 46 yıldır kesintisiz devam ettiğini söyledi. Bayburt güvercininin yüzyıllardır yöre halkı tarafından ötücü bir ırk olması dolayısıyla beslendiğini ifade eden Kayalı, "Bayburt güvercini hepsinden farklı, ötüşü uzun olur" diye konuştu. Kayalı, Bayburt güvercininin yılın her mevsimi ötmediğini, ötüş süresinin mart ayında sonlandığını, bu ayda yavruya bırakılan güvercinlerin yavru sürecinin de eylül ayına kadar devam ettiğini belirtti.