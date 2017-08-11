TÃ¼rk filmlerine alternatif fragmanlar

TelevizyonlarÄ±mÄ±zda deÄŸil, salonlarÄ±mÄ±zdadÄ±r oyuncularÄ±. Gulyabaniâ€™den korkuÅŸlar, "BabanÄ± da hiÃ§ sevmezdim" takÄ±lmalarÄ±, bilemiyorum Altan bilemiyorum!
BazÄ± filmlerin son kullanma tarihi yoktur, sonsuzluÄŸa bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ birer not gibidirler.
Fragman ise bir filmin kesitlerinden oluÅŸan kÄ±sa tanÄ±tÄ±mÄ± olarak tanÄ±mlanÄ±r. Yani bir film hakkÄ±nda vaad edilendir. Fragman seyirciye bir sÃ¶z verir, "Bu filmi izlemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼â€¦" der.
Fragman Ã¶nemli ve Ã¼lkemizdeki algÄ±nÄ±n aksine zordur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fragman, bu vaadde seyirciyi iÃ§ine alacak kadar cÃ¶mert, tam anlamÄ±yla merak uyandÄ±racak kadar ketum bir tavÄ±r takÄ±nmalÄ±dÄ±r.
GeliÅŸen teknoloji ve internetin kullanÄ±m yoÄŸunluÄŸu da, fragmanlarÄ± eskisine gÃ¶re daha Ã¶nemli bir vaad haline getirdi.
Filmlerle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kuran bir insan olarak, hem bu filmlerin ÅŸu ana kadar olan etkisi hem de fragman konusuna ayrÄ± bir ilgim olmasÄ± sebebinden dolayÄ± bÃ¶yle bir proje yapmaya karar verdim.
Benim ve birÃ§ok insan iÃ§in Ã¶nemli olan filmlerin Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼klerine ufakta olsa bir katkÄ±da bulunabilme duygusunun heyecanÄ± bile bu proje iÃ§in yeterli bir motivasyondu.
AÄŸÄ±r Roman ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m fragman serisine, sÄ±rasÄ±yla HerÅŸey Ã‡ok GÃ¼zel olacak, EÅŸkiya ve SÃ¼t KardeÅŸlerle devam ettim. Vakit buldukÃ§a da bu fragmanlarÄ±ma devam etme niyetindeyim.
Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ±, Ã§ok sevdiÄŸim ve her izlediÄŸimde ayrÄ± keyif veren, benim ve eminim birÃ§ok insan iÃ§in son kullanma tarihi olmayan bu filmlerin fragmanlarÄ±na yeterli Ã¶nemin verilmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemden kaynaklÄ± bu projeyi gerÃ§ekleÅŸtirmeye karar verdim.
Tabii ki videolarÄ±n ham halleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±m. Ama yukarÄ±da bahsettiÄŸim bu filmlerin Ã¼zerimdeki etkisi ve bunu bir nevi kendime bir borÃ§ hissetmemden dolayÄ± Ã§ok da engel teÅŸkil etmedi.
Ben yaparken ve izlerken Ã§ok keyif aldÄ±m umarÄ±m size de bir nebze o keyfi yaÅŸatabilirim. Ä°yi seyirler.
SÃ¼t KardeÅŸler
Â Â
Her Åžey Ã‡ok GÃ¼zel Olacak
AÄŸÄ±r Roman
Â
EÅŸkÄ±ya
Â Â
KiÅŸisel farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racak, bilgi kazanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek ÅŸeyler planlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Tüm...KoÃ§ Burcu - BugÃ¼n
BaÅŸarÄ±nÄ±zÄ± diÄŸerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalÄ±, bilgilerin gerçekliÄŸinden emin olmalÄ± ve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanÄ±z,...BoÄŸa Burcu - BugÃ¼n
Evinizde ve özel iliÅŸkilerinizde yapacaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiklikler duygusal anlamda istikararÄ± saÄŸlayabilir. Ä°ÅŸ birliÄŸine açÄ±k olmanÄ±z durumunda, evinizi veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yeri...Ä°kizler Burcu - BugÃ¼n
Önemli detaylarÄ± atlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan emin olun. Ä°stediÄŸinizi açÄ±k açÄ±k ortaya koymak iÅŸe yarar çözümler üretmenizde size yardÄ±m edebilir....YengeÃ§ Burcu - BugÃ¼n
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. YanlÄ±ÅŸ nedenlere dayalÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak doÄŸru olmayabilir. OlaylarÄ± doÄŸru deÄŸerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - BugÃ¼n
Sahip olduÄŸunuzdan daha fazla paranÄ±z varmÄ±ÅŸ hissine kapÄ±lmayÄ±n ve aÅŸÄ±rÄ± harcamalardan kaçÄ±nÄ±n. Sizi motive eden kiÅŸilerle görüÅŸebileceÄŸiniz bir hafta...BaÅŸak Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, önemli kiÅŸisel deÄŸiÅŸiklikler yapmanÄ±z durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - BugÃ¼n
DÄ±ÅŸ etkilere baÄŸlÄ± duygusal durumlarla uÄŸraÅŸabileceÄŸiniz bir hafta sonundasÄ±nÄ±z. BazÄ± kiÅŸilerin yapacaÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri sizi asÄ±l uÄŸraÅŸmanÄ±z gereken iÅŸlerden...Akrep Burcu - BugÃ¼n
DuyduÄŸunuz her ÅŸeye inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Belli anlaÅŸmalar yapmadan ya da bazÄ± sözler vermeden önce, kendi araÅŸtÄ±rmanÄ±zÄ± bizzat yapmanÄ±zda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - BugÃ¼n
EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z....OÄŸlak Burcu - BugÃ¼n
Çok fazla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± size ters ÅŸekilde geri dönebilir ve size bazÄ± bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiÄŸiniz kiÅŸilerle iliÅŸkilerinizi...Kova Burcu - BugÃ¼n
Bu hafta sonu, bazÄ± iÅŸleri ele alÄ±ÅŸ veya uygulayÄ±ÅŸ biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...BalÄ±k Burcu - BugÃ¼n