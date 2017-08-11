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TÃ¼rk filmlerine alternatif fragmanlar

PatlamÄ±ÅŸ mÄ±sÄ±r kokularÄ±, ocakta demlenen Ã§ay... Ã‡ocukluÄŸumdan bugÃ¼ne kadar bunlar hep bana ailece izlenen filmleri hatÄ±rlatÄ±r. BazÄ± filmler vardÄ±r ki yeri hiÃ§ deÄŸiÅŸmez, babadan oÄŸla geÃ§en miras gibidir.

Konuk Yazar: Umut Kaner
11 AÄŸustos 2017 - 13:50:00

TelevizyonlarÄ±mÄ±zda deÄŸil, salonlarÄ±mÄ±zdadÄ±r oyuncularÄ±. Gulyabaniâ€™den korkuÅŸlar, "BabanÄ± da hiÃ§ sevmezdim" takÄ±lmalarÄ±, bilemiyorum Altan bilemiyorum!

BazÄ± filmlerin son kullanma tarihi yoktur, sonsuzluÄŸa bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ birer not gibidirler.

Fragman ise bir filmin kesitlerinden oluÅŸan kÄ±sa tanÄ±tÄ±mÄ± olarak tanÄ±mlanÄ±r. Yani bir film hakkÄ±nda vaad edilendir. Fragman seyirciye bir sÃ¶z verir, "Bu filmi izlemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼â€¦" der.

Fragman Ã¶nemli ve Ã¼lkemizdeki algÄ±nÄ±n aksine zordur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fragman, bu vaadde seyirciyi iÃ§ine alacak kadar cÃ¶mert, tam anlamÄ±yla merak uyandÄ±racak kadar ketum bir tavÄ±r takÄ±nmalÄ±dÄ±r.

GeliÅŸen teknoloji ve internetin kullanÄ±m yoÄŸunluÄŸu da, fragmanlarÄ± eskisine gÃ¶re daha Ã¶nemli bir vaad haline getirdi.

Filmlerle gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÄŸ kuran bir insan olarak, hem bu filmlerin ÅŸu ana kadar olan etkisi hem de fragman konusuna ayrÄ± bir ilgim olmasÄ± sebebinden dolayÄ± bÃ¶yle bir proje yapmaya karar verdim.

Benim ve birÃ§ok insan iÃ§in Ã¶nemli olan filmlerin Ã¶lÃ¼msÃ¼zlÃ¼klerine ufakta olsa bir katkÄ±da bulunabilme duygusunun heyecanÄ± bile bu proje iÃ§in yeterli bir motivasyondu.

AÄŸÄ±r Roman ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m fragman serisine, sÄ±rasÄ±yla HerÅŸey Ã‡ok GÃ¼zel olacak, EÅŸkiya ve SÃ¼t KardeÅŸlerle devam ettim. Vakit buldukÃ§a da bu fragmanlarÄ±ma devam etme niyetindeyim.

Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ±, Ã§ok sevdiÄŸim ve her izlediÄŸimde ayrÄ± keyif veren, benim ve eminim birÃ§ok insan iÃ§in son kullanma tarihi olmayan bu filmlerin fragmanlarÄ±na yeterli Ã¶nemin verilmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemden kaynaklÄ± bu projeyi gerÃ§ekleÅŸtirmeye karar verdim.

Tabii ki videolarÄ±n ham halleri olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yapÄ±m aÅŸamasÄ±nda bazÄ± zorluklar yaÅŸadÄ±m. Ama yukarÄ±da bahsettiÄŸim bu filmlerin Ã¼zerimdeki etkisi ve bunu bir nevi kendime bir borÃ§ hissetmemden dolayÄ± Ã§ok da engel teÅŸkil etmedi.

Ben yaparken ve izlerken Ã§ok keyif aldÄ±m umarÄ±m size de bir nebze o keyfi yaÅŸatabilirim. Ä°yi seyirler.

SÃ¼t KardeÅŸler

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Her Åžey Ã‡ok GÃ¼zel Olacak



AÄŸÄ±r Roman

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EÅŸkÄ±ya

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Son GÃ¼ncelleme : 11 AÄŸustos 2017 - 13:50:43
Etiketler: alternatif fragman , TÃ¼rk filmleri , TÃ¼rk SinemasÄ± , konuk yazar , Umut Kaner
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