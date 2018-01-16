'Türk erkekleri' sorusuna ilginç cevap: Henüz denemedim

Öner Evez'in koreograflığını yaptığı 'AlfaBeta SS 18 Couture' gala defilesi, IF Wedding Fashion İzmir 2018 kapsamında Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.
Defilede, Victoria's Secret meleklerinden Maryna Linchuk, Ayşe Hatun Önal, Merve Büyüksaraç, Tuba Melis Türk ve Ece Begüm Yücetan'ın da aralarında bulunduğu 30 model podyuma çıktı.
Defilenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Linchuk, "Çocukken Türkiye'de çok sık bulundum. İstanbul, İzmir, Antalya ve Marmaris'e gittim. Türkiye'de özellikle yemekleri beğendim. Hava da dün çok daha güzeldi. Herkes çok arkadaşça davrandı. Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim. Defileden ve İzmir'den çok keyif aldım" dedi.
'HENÜZ DENEMEDİM'
Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" diyerek espri yaptı.
'LİNCHUK İLE AYNI PODYUMA ÇIKMAK ÇOK KEYİFLİYDİ'
Defilede kıyafeti başarıyla sunan model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal ise "Bu elbisenin içinde kendimi prensesler gibi hissettim. Defile çok keyifliydi. Koleksiyon gerçekten çok güzel. Bütün parçalar çok güzeldi. Hepsini giymek istedim. Kilo almazsam seneye hepsini giyeceğim. Linchuk ile aynı podyuma çıkmak da çok keyifliydi. Kendisi çok sıcak kanlı" dedi.
AlfaBeta'nın sahibi Herman Mıhçı da, "Biz butik tarzı mallar yapıyoruz ama çok kişiye hitap etme mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla fazla mal üretim ucuz fiyatlara halka inebilmenin çarelerini arıyoruz. En mantıklı rakamlara o elbiseleri satabilmenin peşindeyiz. Finalin böyle güzel olacağını bekliyordum. Ekibime çok güvendiğim için rahatlık ve huzur içinde kendimi teslim etmiştim. Onlar da bana kendilerini teslim etti. Dolayısıyla iyi bir iş çıkardık" diyerek duygularını dile getirdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün