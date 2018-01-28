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    Türk doktordan müthiş buluş! Mandalina kabuğundan ürettiler

    İlker KILIÇASLAN/DHA
    28.01.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

    MANİSA'da Doç. Dr. Özlem Tokuşoğlu ve öğrencileri, mandalina kabuğundan suda çözülebilen sağlıklı efervesan tablet üretti.

    Mandalina kabuğundaki antioksidan flavanonların kolesterol düşürücü ve kan şekerini düzenleyici etkili olduğunu belirten Tokuşoğlu, "Ayrıca, belirli kanser tipleri ve tümör oluşumlarını önlemeye yardımcı etkili olduğunu, karaciğeri temizlediğini, sinir sistemi ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi, gastrik ülserleri önlemeye yardımcı, lenf sistemini uyarmaya yardımcı olarak ödem giderici etkili olduğunu ve ve metabolizmayı hızlandırıcı etkileri hazırladığımız raporlarla ortaya koyduk. Bu bağlamda ürettiğimiz mandalina kabuğu tabletlerinin güçlü bir, sağlıklı ürün olduğunu ortaya çıkarmış olduk" diye konuştu.

    Türk doktordan müthiş buluş Mandalina kabuğundan ürettiler

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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2015 yılı verilerine göre Türkiye'nin yılda 1 milyon 156 bin 365 ton mandalina üretiminin olduğunu, bunun büyük bir kısmının İzmir Seferihisar ilçesinde üretildiğini belirten Doç. Dr. Tokuşoğlu, mandalina kabuğu tabletlerinin üretimiyle hem ilçeye hem de ülkeye büyük bir katma değer sağlayabileceğini dile getirdi.

    Mandalina kabuklarından tablet haricinde sabun üretimi de yaptıklarının altını çizen Doç. Dr. Tokuşoğlu, "Mandalina kabuklarını yapısındaki antioksidan fenolik maddelerin antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle temizleyici etkisinin olduğunu saptadık. Bu özelliğinden yola çıkarak, zeytinyağlı mandalina sabunu da ürettik. Bu da gösteriyor ki, bu zamana kadar ekonomik değeri olmayan mandalina kabuklarının artık, hem gıda endüstrisinde efervesan tablet olarak, hem de sabun endüstrisinde kullanılabileceğini ortaya koyduk. Mandalina kabukları bu bağlamda, doğal fenolik antioksidanların ucuz ve güvenli olarak elde edilebileceği önemli bir potansiyel kaynaktır" şeklinde konuştu.

    Doç.Dr. Tokuşoğlu, ürettikleri tableti, patent tescili ile koruma altına aldıklarını ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelecek onayın ardından tabletlerin sağlık içeceği ve gıda takviyesi olarak market raflarında yer alacağını söyledi.

    Etiketler: Manisa , bilim insanı , son dakika
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