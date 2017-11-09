Türk diplomatların katiline izin verdiler

Yunanistan’da, kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu 17 Kasım terör örgütünün 2. numaralı adamı ve baştetikçisi Dimtiros Kufodinas’a 48 saatliğine cezaevinden çıkış izni verilmesi büyük tepki çekti. 2002 yılında yakalanan, 11 kez müebbet hapse mahkum edilen ve yaklaşık 15 yıldır Pire’deki Koridalos Cezaevi’nde yatan Kufodinas, geçtiğimiz günlerde 48 saatliğine cezaevinden çıkış izni istedi. Cezaevleri Komisyonu, ilgili yasaya uygun olduğu gerekçesiyle izin talebini kabul etti. Kufodinas’ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Terör örgütü ’17 Kasım” içinde kod adı Lukas olan Dimitris Kufodinas, 1991 yılında Türk Basın Ateşesi Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit etmişti.

Aynı yıl, dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda.ve 1994’de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastte yer almıştı.

'İDEOLOJİK YÖNETİCİ'

Terörist Kufodinas’a verilen izin, muhalefet partileri ve hukuk çevrelerinde büyük tepki ile karşılandı. Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi lideri Kiriakos Miçotakis “Verilen izni anlamak mümkün değil. Kendisi demokrasiye karşı cinayetler işlemiş ve geçen yıllarda hiçbir pişmanlık duymamıştır. Ayrıca, yeni nesil teröristlerin de hala idelojik yönlendiricisidir” dedi. Atina Belediye Başkanı Yorgo Kaminis ise Kufodinas gibi insanların hiçbir zaman hapisten çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Buna karşı, Kufodinas’ın oğlu Hektor, sosyal medya hesabından “Yasanın uygulanmasına karşı çıkıyorlar. Adalete müdahale ediyorlar. Bu küstahlıktır” diyerek babasını savundu.

İZİN ALIP KAÇMIŞTI

1975-2002 yıları arasında, Türk diplomatlarının da bulunduğu 23 kişiyi öldüren, sayısız bombalı, roketli saldırı ve soygun gerçekleştiren “17 Kasım” terör örgütünün 6 kez müebbet hapse mahkum olan 4 numaralı adamı Hristodulos Ksiros, Aralık 2014’te Pire’deki Koridalos cezaevinden dokuz günlük Noel izni alarak sırra kadem basmıştı. Yakalanması için 1 milyon euro ödül konmuştu. Ksiros, yaklaşık 1 yıl sonra yakalanmıştı.