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    Türk diplomatların katili Yunan terörist cezaevine böyle döndü

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    11.11.2017 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Yunan terör örgütü '17 Kasım'ın 11 kez müebbet hapse mahkum baş tetikçisi Dimitris Kufodinas 48 saatlik iznini tamamlayarak Pire’deki Koridalos Cezaevi’ne döndü. Türk diplomatlara yönelik terör eylemlerinde de yer alan Kufodinas'a verilen izin Ankara'nın tepkisini çekmişti.

    1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü’yü şehit eden, aynı yıl dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994’de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehit düştüğü suikastta yer alan Dimitris Kufodinas, yasa gereği 2 ay sonra tekrar izin talebinde bulunabilecek. Türk diplomatların katili Yunan terörist cezaevine böyle döndü

    1975-2002 döneminde “17 Kasım” terör örgütünün işlediği 23 cinayetin 11’inde tetiğe basan Kufodinas’ın kurbanları arasında ,Türk, Amerikan ve İngiliz diplomat ve askerlerden başka Yunan işadamları ve siyasetçiler de bulunuyordu.

    Türkiye, ABD ve İngiltere, Kufodinas’a 48 saat için de olsa cezaevinden çıkış izni verilmesini kınayan açıklamalar yaptılar.
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    Etiketler: Yunanistan
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