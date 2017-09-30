Türk Dil Kurumu da bunu yaparsa!

"Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" amacıyla 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu (TDK), o tarihten bu yana Türkçe'nin doğru kullanımı için başvuru kaynağı konumunda.Cnn Türk'ün haberine göre, 2017'nin "Türk Dili Yılı" ilan edilmesi kapsamında, TDK tarafından "Dilimiz Kimliğimizdir" temalı bir yarışma düzenleniyor. Yarışmanın duyurusu kurumun sosyal medya hesapları üzerinden de yapıldı. Ancak bu duyuruda yapılan bir "dil yanlışı", Twitter üzerinde Türkçe hatalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan bir hesabın radarına takıldı. TDK hesabında yapılan bu yanlışı yakalayan "Doğru Türkçe" adlı hesaptan atılan tweet ile kurumun bu yanlışı düzeltildi.







TDK hesabından yarışmanın duyurusu, yarışmayla ilgili hazırlanan afişle birlikte şöyle yapılmıştı: "2017 Türk Dili Yılı' çalışmaları kapsamında 'Dilimiz Kimliğimizdir' başlıklı yarışma başlattık. Son katılma tarihi 16 Ekim 2017."

"Doğru Türkçe" adlı hesaptan bu duyuruya, TDK'nın hazırladığı sözlükten yapılan alıntıyla şöyle yanıt verildi: “Başlık', bir yazı veya kitabın bölümlerinin başına konulan ibaredir. Bu nedenle 'başlıklı yarışma' değil, 'konulu yarışma' olmalıydı."

TDK'nın düzenlediği "Dilimiz Kimliğimizdir" yarışmasıyla amaçlananlar arasında, "Türkçenin doğru, güzel ve kurallara uygun kullanılması" da yer alıyor. TDK'nın Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği yarışmanın amaçları arasında ayrıca şunlar da sayılıyor: "Dil ve millî şuur ilişkisi", "Türkçe sevgisi", "Dil ve kültür ilişkisi", "Dilde yaşanan yozlaşma karşısında Türkçe bilincinin oluşturulması", "Türkçeye sahip çıkma yönünde millî şuur oluşturulması ve dil seferberliği", "Dil ve kişilik gelişimi", "Dil ve edebiyat".