Türk çocukların sayısı tam bilinmiyor

FEDERAL İstatistik Dairesinin açıkladığı rakamlara göre, koruma altına alınanların 23 bin 361'i Alman, 60 bin 869'u ise yabancı kökenli ailelerin çocuklarıydı.

Gençlik Dairesinin koruması altındaki çocukların ailelerine kavuşmaları için çalışmalar yürüten Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay "Almanya'da yabancı kökenliler nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor fakat rakamlara göre ailelerinden alınan yabancı kökenli çocukların oranı Almanlara göre üç kat daha fazla. Bu çocukların çoğunluğunu ise Türklerin oluşturduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Ülkedeki asimilasyon politikalarına dair "Muhammed Nasıl Marcus Oldu?" adlı bir kitabı da bulunan Altay, anne ve babası Alman vatandaşı olan çocukların kayıtlara "Alman", anne ve babası Türk veya diğer yabancı uyruklardan olan çocukların ise "Alman olmayan" diye geçirildiğini belirtti.

Bu sebeple himaye altına alınan çocukların Türk konsolosluklarına bildirilmediğine dikkati çeken Altay, bu durumdaki Türk çocuklarının tam sayısını bilmenin mümkün olmadığını dile getirdi.