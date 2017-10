Türk cerrahın Belçika’da büyük başarısı

BELÇİKA’da Jessa Hastanesinde görev yapan Türk cerrah Alaaddin Yılmaz, kariyerinde çok sayıda çeşitli ameliyat yaptığını söyledi. Geliştirdiği tekniği kullanan cerrahların olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi: “O bakımdan beni baya tanıyan var. Belçika’da olmasa da dünyada çok tanıyan var. Benim özelliğim, kalp cerrahı olarak göğsü açmadan ameliyat yapıyor olmam. Tek kapak tamiri değil, her türlü ameliyatı göğüs kapalı yapıyorum. Türkler için Belçika’da yaşamak zor olsa da, ırkçılık olsa da yaptığın çalışmayla değerlendiriyorlar. Okumak her zaman bir yere varmaktır. Belçika’da olsun ya da yurt dışında olsun, okuyan insana her zaman başka gözle bakarlar. İşçi olarak her zaman zayıf duruma düşüyorsunuz. Güçlü olmamız için okumamız lazım. Dilini, kültürünü, her şeyini bilmemiz lazım ve entegre olmamız lazım. Bir mevkiye gelelim ki, gereken işler daha kolay bir şekilde yapılsın.”





‘YETERİNCE BİLGİ VERMİYORLAR’

“Amerika’dan, Hollanda’dan, Almanya’dan, “Gel bizimle çalış” şeklinde teklifler alıyorum. Vatanım Türkiye. Ancak şu anda Belçika’da çalışmayı tercih ediyorum. Belçika’daki Türk toplumunun en önemli eksikliği, dil bilmemek. Doktora gidip, eksiksiz bilgi alamamak, toplumumuzun en büyük sıkıntısı. Ne kadar Belçikalı olsak da, Belçikalı doktorlar da her ne kadar ırkçı olmadıklarını söyleseler de, yabancı hastalara yeterince bilgi vermiyorlar. Benim uyguladığım tekniği söylemiyorlar. Bu aslında çok önemli bir şey çünkü hasta göğsünün açılmasını istemez. Bilen geliyor, ama bilmeyenin göğsü açılır. Her hafta dünyanın farklı yerlerinden cerrahlar gelip benim geliştirdiğim tekniği öğrenmek istiyor. Ne yazık ki, bizim Türkiye’deki meslektaşlarımız tarafından pek önemsenmiyor. Yazık oluyor, çünkü bir Türk’ün icat ettiği tekniği ilk önce Türklerin sahiplenmeleri lazım.”

AİLESİ EMİRDAĞ’DAN GELDİ

1974 yılında Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ ilçesinden Belçika’nın Gent şehrine göç eden işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alaaddin Yılmaz, üniversitede genel cerrahi eğitim gördükten sonra 2001 yılında Utrecht’te damar cerrahi uzmanlığı üzerine eğitim gördü ve ardından 12 sene boyunca aynı şehirde bir hastanenin kadrosunda yer aldı. 4 yıl önce Hollanda’dan tekrar Belçika’ya dönen Doktor Alaaddin, Hasselt kentinde bulunan Jessa Hastanesinde kalp, damar ve göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapıyor.