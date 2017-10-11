Türk çayını 93 ülke tercih etti

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-eylül döneminde 93 ülkeye çay ihraç edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında Belçika 8 milyon 676 bin 448 dolarla ilk sırada, Almanya 6 milyon 109 bin 347 dolarla ikinci, Kıbrıs 1 milyon 82 bin 514 dolarla üçüncü, Suudi Arabistan ise 897 bin 304 dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, Kanada, Senegal, Ürdün, Kuveyt, Çad, Etiyopya, Singapur, Somali, Nijerya, Gabon, Gambiya, Gana, Tanzanya ve Panama gibi farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında toplam çay ihracatı 21 milyon 732 bin 96 dolar oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çayı ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu söyledi.

Toplam çay ihracatının yüzde 70'lik kısmının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz ekonomisinin en önemli tarımsal ürünleri arasında çay büyük önem taşıyor. Ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tercih etmesi sonucu ihracatımız Avrupa Birliği ülkelerine yoğunlaşmıştır." diye konuştu.

Gürdoğan, turizm potansiyelinin çay ihracatını da etkilediğini belirterek, "Son yıllarda Doğu Karadeniz'e Arap turistlerin ilgi göstermesi ile Türk çayını tadan Arapların çayın kalite ve doğallığını görmesi sonucu son yıllarda Suudi Arabistan'a yönelik çay ihracatımızda da artış yaşandı. 2017'nin 9 ayında Suudi Arabistan'a 112 bin 192 kilogram karşılığı 897 bin 304 dolar tutarında çay ihracatı gerçekleşti. Bir önceki yıla oranla miktarda yüzde 57, değerde ise yüzde 78 oranında bir artış yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

"PAZARLAMA VE TANITIMA ÖNEM VERİLMELİ"

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Tük çayının Ortadoğu bölgesi ve Arap ülkelerince de tercih edilmesi önümüzdeki yıllarda ihracatı daha üst noktalara taşıyacaktır. Çay imalatçısı firmalarımızın da buna hazırlıklı olarak daha yüksek katma değer ihtiva eden ürün imalatına yoğunlaşmaları gerekmektedir. Marka ürün içeriğiyle ambalaja inovasyon katarak ürün değerini artırmaları, her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici trendlerinin dikkate alınması ile çay ihracatı daha üst noktalara ulaşacaktır."

Gürdoğan, çay üreten firmaların artık iç piyasa odaklı ürün üretiminden vazgeçmesi gerektiğini işaret ederek, ÇAYKUR'un yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri çay ihracatının artmasında çok önemli bir etken olduğunu söyledi.

O nedenle çay firmalarının bu stratejiyi benimsemeleri gerektiğini ifade eden Gürdoğan, "Pazarlama ve tanıtıma önem verilmeli. Türk çayı toprakta yetişme ve üretim aşamasında hiçbir katkı maddesi içermiyor. O nedenle Türk çayının doğallığı, yapılacak bir tanıtım ve pazarlama seçenekleriyle birçok ülke

tarafından tercih edilebilir. Önümüzdeki dönemlerde çayın daha fazla ülkeye

ihraç edilerek, bu noktada daha iyi seviyelere gelinmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.