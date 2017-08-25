MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Türk büyükelçi İsveç Dışişleri’ne çağrıldı

    Türk büyükelçi İsveç Dışişleri’ne çağrıldı

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 22:47Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 22:47

    İSVEÇ Dışişleri Bakanlığı, Türk Büyükelçi Kaya Türkmen’i, Türkiye’deki tutuklu iki İsveç vatandaşıyla ilgili endişelerini dile getirmek üzere bakanlığa çağırdı.

    İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Türk büyükelçi bir kez daha dışişleri bakanlığına çağrıldı ve biz tutuklu İsveç vatandaşlarıyla ilgili endişemizi ve taleplerimizi ifade ettik” dedi. Wallström, bu olayların Türkiye’nin İsveç ve AB ile ilişkilerini etkileyebileceğine dair Ankara’yı bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.

    İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan gazeteci Hamza Yalçın, Türk hükümetinin talebi üzerine 3 Ağustos’ta İspanya’da yakalanmıştı. Yalçın, Türkiye’nin talebi üzerine, terör suçlamasıyla Interpol’ün arananlar listesinde yer alıyordu. İsveç vatandaşı Ali Gharavi ise Temmuz ayında Büyükada’da gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: Kaya Türkmen , İsveç , Margot Wallström
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri