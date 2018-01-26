Türk bilim insanlarının Antarktika seferi başlıyor 

Antarktika kıtasında Türk Bilim Üssü kurulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok alanda çeşitli bilimsel araştırmaların sürdürüldüğü Antarktika’ya, ilk olarak 1960’lı yıllarda giden Türk bilim insanları, Türk Bilim Üssü kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak adına 2017’de ilk Ulusal Antarktik Bilim Seferi’ni (TAE-I) gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-II) kapsamında kırktan fazla üniversite ve çeşitli kurumlardan yüze yakın bilim insanı, araştırmalara katılacak ve yaklaşık 40 Türk bilim insanı kıtaya ayak basarak bilimsel çalışmalar yürütecek.

İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi 20 Şubat-10 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bilimsel araştırma gemisi ile bilim adamları kıtaya seyir yapacak. Ayrıca 10 bilim insanı kıtada bir aylık kamp kurarak bilimsel çalışmalarını gerçekleştirecekler.

BİLİM HEYETİ BELLİ OLDU

Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmalarına katkı sağlamak adına İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi'ne katılacak isimler netleşti. Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yeşim Büyükmeriç yürütücü olarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atike Nazik, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cihat Alçiçek ve Prof. Dr. Hülya Alçiçek, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hayrettin Koral, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Sezgül Kayseri, Namık Kemal Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeki Ünal Yümün, Bozok Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Caner Kaya Özer ve Balıkesir Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kılıç projede görev alacak.

Bilim heyetinin başta iklim değişikliği olmak üzere birçok konuda araştırma yapacağı öğrenildi.