Türk bilim insanları yeniden Antarktika yolcusu

Bakan Özlü, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki bu görevin, Bakanlık ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Antarktika Antlaşması'na göre Türkiye'nin kıtada 'gözlemci üye' statüsünde olduğunu anlatan Özlü, ülkenin 'danışman ülke' statüsüne geçerek kıta yönetiminde söz sahibi olması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Özlü, Antarktika çalışmalarının yol haritasını "Kıtaya ulusal seferler düzenlemek, Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisini hazırlamak, kutup bilimleri konusunda ikili iş birlikleri yaparak diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızı göndermek ve nihai olarak Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak" şeklinde özetledi.

"BAYRAĞIMIZ ANTARKTİKA'DA DALGALANDIRILDI"

Antarktika'ya ilk bilim seferinin 24 Şubat-4 Nisan 2017 tarihlerinde dokuz bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Özlü, "Ekip, Antarktika kıtasında 4 bin kilometre yol katetti, 17 topoğrafik kara ölçümüyle 38 alanda gözlem yaptı. Bilim insanları, 45 noktadan numuneler alarak toplamda 2 milyon metrekarelik ölçüm alanında incelemeler gerçekleştirdi. Bayrağımız, bilim seferi süresince Antarktika anakarasında dalgalandırıldı" dedi.

Bakan Özlü, İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin Şubat-Mart 2018'de gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bu seferde, daha önce belirlenen noktalarda kurulması planlanan Türk Bilim Üssü'nün ön fizibilitesinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca ekibimiz, ülkemiz için kurulacak kamp alanında konaklama yaparak bilimsel çalışmalarını yürütecek. Kutup araştırmaları alanındaki çalışmaların sistematik ve planlı şekilde yürütülmesi için Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisi'ni hazırladık. Kutup araştırmaları alanında bilimsel yetkinlik ve kapasitemizin artırılmasında önemli rol oynayan ikili iş birlikleri alanında da faaliyetlerimiz devam ediyor."

Temmuz’da Şili ile ortak Kutup Bilimleri Çalıştayı yaptıklarını belirten Özlü, Şili'ye ait Risopatron Üssü'nün olduğu adada 10 kişilik kamp alanı oluşturulması yönünde iş birliği sağlandığını ve bu ülkeyle mutabakat zaptı imzalanma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Özlü, 2017-2018 Antarktik sezonunda 10 Türk bilim insanının bilimsel araştırmalar yapmak üzere Polonya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Şili üslerine gönderilmesi için bu ülkelerle anlaşma sağlandığını da belirtti.