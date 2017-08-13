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    Türk bilim insanları ilk kez bir gezegen keşfetti

    AA
    13 Ağustos 2017 - 15:16Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 15:19

    Ankara ve Ege üniversitelerinde görevli öğretim üyesi üç Türk bilim insanı ile bir doktora öğrencisi, Güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta Jüpiter benzeri bir ‘öte-gezegen’ keşfetti.

    Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut Yılmaz, 2007'de Ankara Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğinde başlattıkları, Türk, Japon ve Rus bilim adamlarından oluşan uluslararası bir proje çerçevesinde sürdürülen 'gezegen arama' çalışmalarının ilk meyvesini verdiğini söyledi.

    Son yıllarda bir TÜBİTAK projesiyle de desteklenen bu çalışma ile Antalya Bakırlıtepe’de bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde 1,5 metre ayna çaplı Rus-Türk Teleskobu ile Japonya Okayama Astrofizik Gözlemevi’nden işbirliği çerçevesinde sağlanan iyodin hücresi aygıtı kullanılarak, çok hassas gözlemler yaptıklarını belirten Yılmaz, bu analizler sonucunda yıldızları gözlediklerini ve çıkan sonuçlardan da bazı değişimleri fark ettiklerini söyledi. Yılmaz, bazı değerlerin değişiminin, yeni bir gezegen kaynaklı olabileceğini anladıklarını ve bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
    “Çalışmalarımız sonucunda ben, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Osman Selam, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Varol Keskin ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde doktora öğrencimiz İbrahim Özavcı ile beraber Jüpiter benzeri bir Güneş dışı bir gezegen (Öte-gezegen) keşfettik. Türk bilim adamları ilk defa bir gezegen keşfetmiştir. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Jüpiter’den 1,5 kat daha büyük boyutlara sahip bu yeni gezegen, yıldızının etrafında bir tam yörünge turunu neredeyse bir yıl sürede tamamlamakta. Gezegen, Jüpiter benzeri bir gaz devidir ve dolayısıyla yaşam barındırma ihtimali yoktur. Keşfedilen ‘öte-gezegen’, yıldızına olan uzaklığının, Dünya-Güneş arası mesafeye eşittir. Bulduğumuz gezegen ile alakalı bir makale yazdık. Bu makale, astronomi literatürünün en saygın yayınlarından ‘Astronomy&Astrophysics’ dergisinde yayınlandı. 10 yıllık emeğimizin karşılığını da bu şekilde aldığımızı düşünüyorum.”     

    GEZEGENE ATATÜRK İSMİ
    Güneş sistemine 212 ışık yılı uzaklıkta buldukları Jüpiter benzeri bir 'öte-gezegen'e 'Türk ismi' koymak istediklerini belirten Yılmaz, bununla ilgili bir oylama da yapılabileceğini söyledi. Yılmaz, “Bildiğim kadarıyla Japonya, ABD, Fransa ve Kanada, keşfettikleri ilk gezegene bir isim verdi. Bizde de neden olmasın? Böyle bir düşüncemiz var. Benim 'Türk', 'Türk1' ve 'Atatürk' isimleri aklımdan geçti” dedi.

    Etiketler: gezegen , Ankara Üniversitesi , Ege Üniversitesi , ÖĞRENCİ , öğretim üyesi
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