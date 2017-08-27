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    Türk bayrağını, Dom zirvesine diktiler

    İHA
    27 Ağustos 2017 - 11:02Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 11:04

    Uludağ Dağcılık Kulübü’nün dördüncüsünü düzenlediği Alpler zirve tırmanışı yapıldı. İsviçre’nin en yüksek noktası Dom ve Alp Dağları’nın zirvesi Mont Blanc’a tırmanan Türk dağcılar İsmet Şentürk ve Ömer Faruk Kaya, iki zirvede de Türk bayrağını dalgalandırdı.

    TÜRK dağcılar, 4 bin 545 metre yüksekliğindeki Dom zirvesine ve 4 bin 810 metrelik Mont Blanc’a buzul çatlakları ve dik yamaçlardan oluşan kozmik rota üzerinden tırmandı. Yer yer şiddetli olan rüzgarla da mücadele eden dağcılar, kara delik olarak tabir edilen kar altı boşluklarına düşmemek ve dik yamaçlara güvenli tırmanabilmek için çaba sarf etti. Dağcılar tırmanışı da görüntüledi.
    Zirveye çıkmak için kozmik rotayı seçtiklerini ve gece yarısı yola çıktıklarını ifade eden Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı İsmet Şentürk, “İsviçre’nin en yüksek zirvesi olan 4 bin 545 metrelik Dom zirvesine tırmandık. Burada bayrağımızı dalgalandırdık. Güzel bir zirve tırmanışı oldu. Buzul çatlakları arasında gece yarısı yola çıktık ve güzel güneşli bir havada zirve tırmanışı gerçekleştirmiş olduk” dedi.
    İsviçre sınırları içerisindeki en yüksek nokta olan Dom zirvesine daha önce çıkan Türk dağcı ismine kayıtlarda rastlanamadığını ifade eden Şentürk, bu bölgede Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

    Türk bayrağını, Dom zirvesine diktiler

    Türk bayrağını, Dom zirvesine diktiler

    Türk bayrağını, Dom zirvesine diktiler

    Etiketler: isviçre , Mont Blanc , Türk dağcılar
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