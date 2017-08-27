Türk bayrağını, Dom zirvesine diktiler

TÜRK dağcılar, 4 bin 545 metre yüksekliğindeki Dom zirvesine ve 4 bin 810 metrelik Mont Blanc’a buzul çatlakları ve dik yamaçlardan oluşan kozmik rota üzerinden tırmandı. Yer yer şiddetli olan rüzgarla da mücadele eden dağcılar, kara delik olarak tabir edilen kar altı boşluklarına düşmemek ve dik yamaçlara güvenli tırmanabilmek için çaba sarf etti. Dağcılar tırmanışı da görüntüledi.

Zirveye çıkmak için kozmik rotayı seçtiklerini ve gece yarısı yola çıktıklarını ifade eden Uludağ Dağcılık Kulübü Başkanı İsmet Şentürk, “İsviçre’nin en yüksek zirvesi olan 4 bin 545 metrelik Dom zirvesine tırmandık. Burada bayrağımızı dalgalandırdık. Güzel bir zirve tırmanışı oldu. Buzul çatlakları arasında gece yarısı yola çıktık ve güzel güneşli bir havada zirve tırmanışı gerçekleştirmiş olduk” dedi.

İsviçre sınırları içerisindeki en yüksek nokta olan Dom zirvesine daha önce çıkan Türk dağcı ismine kayıtlarda rastlanamadığını ifade eden Şentürk, bu bölgede Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.