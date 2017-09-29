Türk başkanın hedefleri büyük

CRAWLEY Town’un Başkanı Ziya Eren, kulüp binasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir Türk’ün ilk defa İngiliz kulübünün başkanı olduğunu belirten Eren, şunları söyledi: “8-9 yıl Türkiye’de kulüp yöneticiliği yaptım. Fakat Türkiye’de futboldan artık soğumuştum. Türkiye’de futbol bitmişti. Artık bir şekilde bu arzumuzdan da geçmeyeceğimiz için Avrupa’dan kulüp bakıyorduk. Çok araştırmalar yaptık, Avusturya’da, özellikle Belçika’da. Akabinde böyle bir opsiyon çıkınca hemen değerlendirme durumumuz oldu. Tabii Türkiye’deki gibi akşam ‘Başkan olacağım’ diyen sarı çizmeli Mehmet Ağa başkan olamıyor. Sizi araştırıyorlar. Beni araştırmaları 5-6 ay sürdü ki, akabinde bu kulübü alabildik. Her yerde aynı şeyi söylüyoruz. Bize göre futbolun beşiği İngiltere. Kulübün durumu sıkıntılıydı. Onu bir şekilde kazasız belasız atlattık. A’dan Z’ye takımı değiştirdik. Bu yıl ki hedefimiz Play-Off ama 5-6 yıl içindeki hedefimiz Championship Lig.”

TÜRK FUTBOLCU MÜMKÜN DEĞİL

‘İlerleyen zamanlarda takımda Türk futbolcuları da düşünüyor musunuz?’ sorusuna Eren, “Çok arzu ederiz Türk futbolcularının da burada olmasını ancak statü gereği bu mümkün değil. İlerleyen süreçte nasıl bir statü olur bilemem, ancak şu an Türk oyuncu oynatma imkanımız yok” diye konuştu.