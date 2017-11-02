Türk Bankası, bağımsız ödeme sistemi ile 15 dev arasına girdi

DÜNYA genelinde 40 şubesi bulunan Turkish Bank (Türk Bankası), İngiltere’nin genel ödeme sistemlerine bağımsız şekilde katılan son banka olmanın gururunu yaşıyor. 2017 yılı içerisinde Bacs, Faster Payment Services ve Cheque and Credit Clearing Services hizmetlerinin sunulması ile bankanın müşterileri en yeni ödeme sistemlerine ulaşma imkanına kavuştu. Bu büyük projeyi kısa sürede tamamlayan İngiltere’nin ilk ve tek Türk sermayeli bankası Turkish Bank, İngiltere’deki bankacılık devlerinin arasına katılmış oldu.

İKİ GECE ÜST ÜSTE KUTLAMA

Şehir merkezinin West End bölgesindeki Mayfair şubesinde iki gece üst üste düzenlenen kutlamalara Bacs, FPS, Cheque and Clearing ile bankacılık süpervizörlerinin yanı sıra Turkish Bank Yönetim Kurulu Üyesi Melis Börteçene, Grup Başkanları Kurt Börteçene, Bars Börteçene, Kıbrıs Genel Müdürü Yunus Rahmioğlu, Londra Genel Müdürü Derek Rorrison, Turkish Bank UK Londra Hazine Bölüm Başkanı Reşat Bilgin, Müfettiş Ahmet Arslan ile Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere çalışanları ile bankanın müşterileri de katıldı. 800 çalışan sayısıyla dikkat çeken Turkish Bank’ın, İngiltere’de çalışan sayısı ise 90.

Bars Börteçene, Melis Börteçene, Hakan Börteçene ve Kurt Börteçene (soldan- sağa).

ONLİNE PARA TRANSFERİ

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye’nin Londra Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu ve KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar’ın da yer aldığı resepsiyonda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, “İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Ödeme sistemlerine yaptığımız yatırımlar sayesinde müşterilerimiz online para transferi olanağına kavuştu. En kısa zamanda söz konusu hizmetleri Internet bankacılığı vasıtası ile de sunmaya başlıyoruz. İngiliz pazarındaki 300’e yakın banka içinde bu hizmetleri başka bir bankadan bağımsız olarak sunabilen 15 bankanın arasında yer almak bizim için çok gurur verici. Bu başarımızın pazardaki diğer bankalara da örnek olmasını ve cesaret vermesini umuyoruz” diye konuştu.





Türkiye’nin Londra Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topcu, Yönetim Kurulu Üyesi Melis Börteçene, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ve KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar (soldan- sağa).





Turkish Bank Kıbrıs Genel Müdürü Yunus Rahmioğlu, Londra Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Güngör, Genel Müdür Derek Rorrison, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, iş adamı Nural Ezel ve Londra Hazine Başkanı Reşat Bilgin (soldan-sağa).



Londra Hazine Başkanı Reşat Bilgin, müşteri yetkilisi Pınar Sak ve müfettiş Ahmet Arslan.



Yönetim Kurulu Üyesi Melis Börteçene (solda), kadın banka görevlileri ve müşterilerle birlikte.

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene ve eşi, konuklarla tek tek ilgilendi.





Turkish Bank’ın Türkiye, Kıbrıs ve İngiltere’deki üst düzey yetkilileri ve aralarında iş adamı Nural Ezel’in de yer aldığı bir grup.