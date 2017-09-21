Türk balığı 37 ülkeye uçtu

Türkiye, 37 ülkeye hava kargoyla balık ihracatı yaptı. AA muhabirinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, 2017'nin ilk 8 ayında 548 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. İhracatta en önemli payı, 88 milyon dolarlık ihracatla levrek aldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo'yla 37 ülkeye gerçekleşen hava kargoyla balık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 53 milyon dolara ulaştı.

EN ÇOK İHRACAT ABD'YE

Hava kargoyla balık ihracatında ilk sırayı 19 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) aldı. ABD'yi 8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 7 milyon dolarla İsrail izledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, navlun fiyatlarının ucuzlaması sonrası ihracatta artış yaşandığını söyledi.

Balık taze tüketildiğinde daha lezzetli olduğunu ifade eden Kızıltan, "Hava kargoyla balık ihracatı bu yüzden çok önemli. Özellikle uzak pazarlara balık ihracatımız hava kargoyla arttı." dedi.

UÇAKLA 37 ÜLKEYE GİRDİ

Hava kargoyla 37 ülkeye 7 bin ton balık ihracatı yaptıklarını dile getiren Kızıltan, ilerleyen süreçte ülke sayısı ve ağırlıkta artış yaşanacağını, bu sayede ülkeye döviz girdisinin de artacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

ABD'nin hava kargoyla balık ihracatında ilk sırada yer aldığını aktaran Kızıltan, "Amerikalılar Ege Denizi'nden çıkan levreğe bayılıyor. ABD pazarında levrekte rakibimiz yok desek yeridir. İsrail de bizden çipura talebinde bulunuyor." diye konuştu.

Kızıltan, balık ihracatında Türkiye'nin Avrupa pazarında Norveç'ten sonra ikinci Ortadoğu'da ise ilk sırada yer aldığını söyledi.

Hava kargoyla daha çok levrek, çipura ve alabalık taşındığını dile getiren Kızıltan, "53 milyon dolar olan hava kargoyla balık ihracatımızın yıl sonunda 80 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.