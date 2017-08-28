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    Türk bakana inanılmaz tehdit! 'Anadolu'da yok ederiz'

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 09:45Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:45

    Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD= partisinin Federal Meclis seçimleri başadayı Alexander Gauland, Türk kökenli Almanya Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'u sert bir şekilde tehdit etti. Seçim için Eichsfeld kasabasında toplantıda konuşan Gauland, FAZ gazetesinin haberine göre Bakan Özoğuz'u "Anadolu'da yok etme" tehdidi yaptı. 

     
    İslam karşıtlığı yaparak oy toplamaya çalışan AfD partisinin Federal Meclis seçimleri başadayı Alexander Gauland, Türk kökenli Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'a (SPD) çirkin bir tehdit savurdu. Seçim için Eichsfeld kasabasında toplantıda konuşan Gauland, FAZ gazetesinin haberine göre Bakan Özoğuz'u "Anadolu'da yok etme" tehdidi yaptı. İddialara göre Gauland, Bakan Özoğuz'un mültecileri savunan bir açıklamasına tepki olarak konuştuğu belirtildi.. 
     
    Türk bakana inanılmaz tehdit Anadoluda yok ederiz

    Alexander Gauland

    Yapılan tehdit hakkında Avrupa Bülteni'nene konuşan milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Özoğuz'a destek verdi. Taşdelen, "Gauland'ın konuşmasını şiddetle kınıyorum. Yabancı düşmanı haddini bilmez Gauland ve Partisi umarım faturasını seçimlerde alırlar. Sayın Özoğuz'un yanındayım ve umarım vatandaşlarımız seçimlere katılıp, bu Türk ve Müslüman karşıtı partinin Parlamentoya girmesini engeller." dedi.

    Etiketler: Almanya , AFD , ALMAN
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