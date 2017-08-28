Türk bakana inanılmaz tehdit! 'Anadolu'da yok ederiz'

İslam karşıtlığı yaparak oy toplamaya çalışan AfD partisinin Federal Meclis seçimleri başadayı Alexander Gauland, Türk kökenli Federal Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'a (SPD) çirkin bir tehdit savurdu. Seçim için Eichsfeld kasabasında toplantıda konuşan Gauland, FAZ gazetesinin haberine göre Bakan Özoğuz'u "Anadolu'da yok etme" tehdidi yaptı. İddialara göre Gauland, Bakan Özoğuz'un mültecileri savunan bir açıklamasına tepki olarak konuştuğu belirtildi..

Alexander Gauland Yapılan tehdit hakkında Avrupa Bülteni'nene konuşan milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Özoğuz'a destek verdi. Taşdelen, "Gauland'ın konuşmasını şiddetle kınıyorum. Yabancı düşmanı haddini bilmez Gauland ve Partisi umarım faturasını seçimlerde alırlar. Sayın Özoğuz'un yanındayım ve umarım vatandaşlarımız seçimlere katılıp, bu Türk ve Müslüman karşıtı partinin Parlamentoya girmesini engeller." dedi.